Ieri, domenica 20 novembre, ha avuto inizio il Mondiale di Qatar 2022, la ventiduesima edizione del campionato mondiale di calcio e la prima in assoluto che si gioca in autunno e non tradizionalmente in estate.

Durante la giornata di ieri, abbiamo assistito alla sfarzosa cerimonia d’apertura, una novità per il mondiale di calcio, e la prima partita di questa fase a girone che ha visto protagoniste la nazionale del paese ospitante, il Qatar, e l’Ecuador. Il match è terminato con il risultato finale di 2-0 a favore degli ecuadoregni.

Per quanto riguarda lunedì 21 novembre, le partite che andranno in onda in diretta sulle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione, saranno ben tre.

Ricordiamo che tutti i match del Mondiale sono visibili anche in live streaming su RaiPlay. Per ulteriori informazioni, si può visitare anche il sito di Rai News.

A seguire, la programmazione nel dettaglio di oggi lunedì 21 novembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 21 novembre: programmazione tv

Alle ore 14, in diretta dallo Stadio Khalifa, andrà in onda la partita Inghilterra-Iran, valevole per il Gruppo B. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto, con Lele Adani al commento tecnico. La partita andrà in onda su Rai 2, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita avrà inizio alle ore 13:45: in studio ci sarà Simona Rolandi.

Alle ore 17, invece, in diretta dallo Stadio Al Thumana, andrà in onda la partita Senegal-Paesi Bassi, valevole per il Gruppo A. La telecronaca sarà a cura di Luca De Capitani, con Sebino Nela al commento tecnico. La partita andrà in onda su Rai 2, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita avrà inizio alle ore 16:40: in studio ci saranno Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.

Alle ore 20, invece, in diretta dallo Stadio Amhad Bin Ali, andrà in onda la partita USA-Galles, valevole per il Gruppo B. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con Antonio Di Gennaro al commento tecnico. La partita andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45: in studio ci saranno Alessandro Antinelli e Lele Adani mentre le interviste saranno a cura di Stefano Rizzato.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Da ricordare che stasera, alle ore 22:15, avrà inizio Il Circolo dei Mondiali, programma condotto da Alessandra De Stefano con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. TvBlog ha svelato in anteprima gli ospiti che vedremo nelle varie puntate.

Alle ore 23:30, invece, andrà in onda BoboTV: Speciale Qatar, con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.