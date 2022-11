Nella straordinaria estate sportiva del 2021 è stato l’evento, anzi la sorpresa della televisione rimasta accesa nella stagione più calda dell’anno, che per l’occasione si è tinta d’azzurro con i grandi risultati dei nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Stiamo parlando naturalmente del programma ideato e condotto da Alessandra De Stefano Il circolo degli anelli. Poi la conduttrice, ideatrice e curatrice di quella trasmissione è stata promossa da Carlo Fuortes direttore di Rai Sport. Ora il programma torna nella versione dedicata ai Campionati mondiali di calcio, con il titolo Il circolo dei Mondiali.

Alla conduzione resta sempre naturalmente Alessandra De Stefano, affiancata ancora da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, esattamente come è accaduto nella precedente esperienza dell’estate 2021, ma con nuovi innesti come la Signoroni & The MC Band che curerà la parte musicale del programma e di Gianfelice Facchetti. Il programma verrà trasmesso tutti i giorni, tranne rari casi come quando andrà in onda Ballando con le stelle (come sabato prossimo ed il venerdì successivo) su Rai1 dopo la telecronaca diretta dell’incontro serale delle ore 20, sempre diffuso dalla prima rete della Rai. L’impianto del programma replicherà naturalmente il clima del Circolo degli anelli, clima che è stato il punto cardine di quell’esperienza televisiva, con in più tanti ospiti che andranno ad arricchire il tavolo presente nello studio di Corso Sempione 27 a Milano, da dove viene trasmesso il programma.

Vediamo cosi insieme chi saranno gli ospiti previsti nelle varie puntate del Circolo dei mondiali in onda da domani sera su Rai1. Noblesse oblige, si parte con il commissario tecnico della nostra Nazionale di calcio che ahi noi inopinatamente non si è qualificata a questo torneo, ovvero Roberto Mancini. Poi un’ospite di prestigio e sempre gradito che abbiamo ascoltato in questi giorni nel corso delle telecronache su Rai2 delle finali torinesi del torneo ATP di Tennis, ovvero Adriano Panatta. Poi ancora dal mondo del giornalismo un esperto di calcio e tifoso dell’Inter, ovvero il direttore del TgLa7 Enrico Mentana.

Dal mondo del calcio poi vedremo nello studio milanese del Circolo dei mondiali Christian Vieri, quindi gli ex giocatori della Nazionale Bruno Giordano e Beppe Signori. Interverrà poi l’ex giocatore del Bologna e del Torino Eraldo Pecci, quindi il commissario tecnico della nazionale di pallacanestro Gianmarco Pozzecco, quindi il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo Fefè De Giorgi. Quindi dal mondo dello spettacolo sono previste le presenze delle attrici Cristiana Capotondi e Anna Foglietta.

Questi sono solo alcuni degli ospiti che arricchiranno il tavolo del Circolo dei Mondiali su Rai1, in onda da domani sera a partire dalle ore 22:15 , con la conduzione e la direzione di Alessandra De Stefano.