I Mondiali di Qatar 2022 sono giunti alle battute finali. Oggi, a partire dalle ore 16, andrà in onda la cosiddetta “finalina”, la finale di consolazione per le due nazionali sconfitte alle semifinali che assegnerà il gradino più basso del podio per quanto riguarda questa ventiduesima edizione dei campionati mondiali.

Le nazionali che si giocheranno il terzo posto saranno la Croazia, che dopo aver sfiorato la coppa quattro anni fa, in Russia, perdendo contro la Francia, può conquistare oggi un prestigioso risultato anche in quest’edizione, e il Marocco, nazionale rivelazione di quest’edizione, che, dopo aver eliminato contro ogni pronostico Spagna e Portogallo, ha accarezzato il sogno della finale che si è andato ad infrangere contro i Blues. Per la cronaca, la Croazia è stata eliminata dall’Argentina di Leo Messi.

Ricordiamo che tutte le partite dei mondiali vanno in onda in esclusiva sulla Rai e sono visibili anche in streaming su RaiPlay.

Di seguito, i dettagli del match di oggi.

Mondiali Qatar 2022, la partita di oggi 17 dicembre

Croazia-Marocco andrà in onda a partire dalle ore 16, in diretta dallo Stadio Khalifa di Doha, su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani mentre in studio, ci saranno Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio. Il pre-partita avrà inizio alle ore 15:40.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Dopo la partita, a partire dalle ore 18:45 (l’orario potrebbe variare se si dovesse andare ai tempi supplementari e ai rigori), andrà in onda su Rai 1, BoboTV: Speciale Qatar, il format con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Il Circolo dei Mondiali, il programma condotto da Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, invece, verrà trasmesso esclusivamente in streaming su RaiPlay, a partire dalle ore 18:30.