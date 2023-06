Bella Ma’ resta su Rai2 e le ultime di Miss Italia su Rai1 (Retroscena TvBlog)

Abbiamo parlato di recente del volto del pomeriggio Rai della prossima stagione televisiva. Un’immagine che subirà dei cambiamenti e la cui principale novità riguarderà il primo pomeriggio di Rai1. Il programma di varietà Oggi è un altro giorno e la sua conduttrice Serena Bortone lasceranno spazio ad un nuovo programma e ad un nuovo volto alla conduzione. Per Serena Bortone si riapriranno le porte di Rai3 per un programma di informazione. Ma torniamo qui a parlare del pomeriggio Rai perchè da giorni circola una voce che vorrebbe il trasloco di Bella Ma’ proprio alle ore 14 su Rai1.

In realtà questa indiscrezione, anche insistente, è destituita da ogni fondamento. Fonti Rai sottolineano che “Non è mai stata presa in considerazione un’ipotesi del genere. Quella che circola insistentemente negli ambienti del chiacchiericcio televisivo di questi giorni, è solamente una grande bufala”. Dunque il programma diretto e condotto da Pierluigi Diaco resterà nel pomeriggio di Rai2. Un pomeriggio della seconda rete che vedrà la conferma del programma di attualità giornalistica Ore 14 condotto da Milo Infante.

Subito dopo c’è appunto la conferma del varietà Bella Ma’ che proseguirà fino alle ore 17, quando poi la linea potrebbe passare ad un nuovo varietà, prodotto insieme a Radio 2. Si tratterebbe appunto di una versione televisiva di Happy family con i gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma. Per quel che riguarda il primo pomeriggio di Rai1 si sta studiando una soluzione che vedrebbe in campo più ipotesi di conduzione. Fra le quali spiccherebbero i nomi di Roberta Capua, Rossella Brescia, Nunzia De Girolamo e sullo sfondo il clamoroso ritorno in questa fascia oraria di Caterina Balivo. Il cantiere è aperto, vedremo da qui alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio cosa si deciderà.

Nel frattempo circola voce di un rinvio di Miss Italia 2023 su Rai1. Resta dunque in campo l’ipotesi del ritorno in tv della finale di Miss Italia, ma spostata più in avanti, forse addirittura a gennaio. La data di cui si parlava nei giorni scorsi era del 9 settembre. Pare che l’idea per Miss Italia 2023 sia quella di coinvolgere Milly Carlucci, che già si occupata di questo evento nel 2009 e nel 2010. La conduttrice di Ballando con le stelle, che ha appena detto a Da noi a ruota libera che la giuria del programma non è ancora stata confermata, per gennaio potrà cosi occuparsi di questo evento, avendo per quell’epoca terminato il suo impegno con lo show del sabato sera di Rai.