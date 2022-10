Suona più o meno come un ritornello, da anni. Ma stavolta sembra davvero potersi trasformare in realtà. Miss Italia starebbe per tornare in Rai. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, sarebbero in corso in questi giorni le trattative per riportare sulla tv pubblica lo storico concorso di bellezza. Stando a quanto apprendiamo, sarebbe Rai2 la rete designata per ospitare (forse in seconda serata) la finale della kermesse, che negli ultimi anni si è dovuta accontentare di soluzioni un po’ meno fortunate rispetto a quelle del suo glorioso passato.

L’ultima volta di Miss Italia in Rai risale al nel 2019, in occasione dell’80esimo anniversario del concorso. All’epoca per la conduzione fu scelto Alessandro Greco. Nei due anni successivi, causa pandemia, la manifestazione ha subito forti rallentamenti già nello svolgimento delle selezioni regionali. Nel 2020 la finale si tenne a Roma e venne trasmessa solamente in streaming sui canali social del concorso sempre con Greco alla guida, mentre nel 2021 fu la piattaforma streaming Helbiz Live a ospitare l’incoronazione della nuova reginetta d’Italia, dal Casinò di Venezia (peraltro la finale slittò di alcuni mesi e andò in scena soltanto il 13 febbraio 2022), con Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini al timone. A vincere fu Zeudi Di Palma.

Tornando a Miss Italia 2022, le preselezioni sono iniziate lo scorso giugno. Ecco chi sono le 21 ragazze (più le seconde e terze classificate, che accederanno di diritto alle prefinali nazionali e alle prefinali regionali della prossima edizione del Concorso di bellezza) che sono riuscite ad approdare alle finali nazionali:

PIEMONTE

1. Giulia Giada Cordaro

2. Alessandra Boassi

3. Arianna Roselli

VALLE D’AOSTA

1. Francesca Poma

2. Ludovica Tullio

3. Chiara Pertile

LOMBARDIA

1. Martina Broggi

2. Gaia Zamparelli

3. Marta Fenaroli

TRENTINO ALTO ADIGE

1. Eleonora Lepore

2. Michelle De Pinto

3. Angelica Lazzerini

FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Maria Franceschi

2. Alice Toniutti

3. Jannet Antonia Belabed

VENETO

1. Anna Tosoni

2. Yassine Gueye

3. Lucia Lorenzin

LIGURIA

1. Mariela Nunez

2. Sara Hitaj

3. Nicole Barbagallo

EMILIA ROMAGNA

1. Virginia Cavalieri

2. Lara Boselli

3. Greta Mamini

TOSCANA

1. Arianna Polidori

2. India Piccinetti

3. Linda Duville

UMBRIA

1. Cecilia Alma Levita

2. Clelia Andreucci

3. Nicole Pippi

MARCHE

1. Glelany Cavalcante

2. Giada Preziuso

3. Jeyzel Ann Reyes

ABRUZZO

1. Beatrice Gioia

2. Giorgia (Xhorxha) Gjinaj

3. Siria Di Giacomo

MOLISE

1. Azzurra Gallinari

2. Antonella Iaffaldano

3. Marta Porreca

LAZIO

1. Lavinia Abate

2. Carolina Stigliano

3. Swami Ciucci

MISS ROMA

1.Federica Maini

2. Melania Ciano

3. Marta Antonucci

CAMPANIA

1. Noemi Pirozzi

2. Jasmine D’Aniello

3. Filomena Venuso

BASILICATA

1. Roberta Albano

2. Valentina Boccarelli

3. Lucia Traficante

PUGLIA

1. Anna Pia Masciaveo

2. Giorgia Polimeno

3. Isabella Lapenna

CALABRIA

1. Vanessa Foti

2. Noemi Casella

3. Zari Mastruzzo

SICILIA

1. Anita Lucenti

2. Anastasia Pellegrino

3. Alice Carbonaro

SARDEGNA

1. Carolina Vinci

2. Jessica Molino

3. Matilde Soro

Sono state assegnate, inoltre, le seguenti fasce speciali:

– Miss Coraggio 2022 a Marta Fenaroli

– Miss Coraggio 2022 a Zari Mastruzzo

– Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli

– Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo

Photo: Maurizio D’Avanzo via Facebook