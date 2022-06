Miss Italia non si arrende e si prepara a cercare le sue nuove concorrenti in giro per il Paese. Dopo l’edizione 2021 vessata dalla Pandemia e da una finale trasmessa in streaming, e con ‘un anno di ritardo, che non si può dire degna della storia del concorso, Miss Italia 2022 sembra decisa a rimettersi in carreggiata e riprendersi ‘tutto quello che è suo’.

Inizia dunque la fase di preselezione delle finaliste di Miss Italia 2022, tutte in cerca della fascia e della corona vinta ‘lo scorso anno’ da Zeudi Di Palma. Un titolo che nella storia dello spettacolo italiano ha saputo dir tanto ma che ormai da qualche anno sta attraversando marosi complicati. Saranno 160le ragazze che si qualificheranno alla prefinali nazionali di Miss Italia 2022, 8 per ciascuna regione: le rappresentanti regionali saranno selezionate grazie agli appuntamenti che costelleranno l’estate in giro per il Paese e che tornano in presenza e nelle forme note prima della Pandemia. Oltre ai titoli regionali, sono previste le fasce di Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Cinema e, in abbinamento agli sponsor del concorso, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Miluna, Miss Sport Givova, Miss Kissimo Biancaluna. Tra le organizzatrici c’è anche Caterina Murino, anche lei già partecipante al concorso e ora alla guida delle selezioni in Sardegna.

“È un momento straordinario – spiega Patrizia Mirigliani, patron della manifestazione – con le nostre ragazze torneremo presto nelle piazze dei grandi Comuni, nei piccoli borghi, nelle località storiche del Paese, nei luoghi più belli e caratteristici della provincia italiana. Ci riprendiamo il nostro habitat, il nostro palcoscenico naturale, convinti, per quanto ci riguarda, di poter soddisfare le attese delle comunità che vivono e operano nelle singole regioni. Miss Italia riafferma la semplicità del modello centrato sulla scoperta del talento femminile e sulla bellezza: quella delle candidate, nuova e moderna, e quella del territorio”.

Selezionate le finaliste bisognerà capire se ci sarà una finale in diretta tv: dopo l’esperienza di Helbiz Live, cosa attende Miss Italia?