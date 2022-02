Peggio di così forse la finale di Miss Italia 2021 non poteva andare. Una premessa doverosa da farsi perché quanto visto in più di tre ore e mezza di diretta fatica a rientrare nel concetto di programma televisivo, dato che nel corso della serata numerosi sono stati gli elementi venuti a meno per giudicare tale la trasmissione della serata avvenuta sulla piattaforma Helbiz Live, dove erano già state caricate le puntate che precedevano l’appuntamento conclusivo del concorso.

A posteriori si può giudicare negativamente la scelta di affidare la conduzione della finale ad Alessandro Di Sarno, che, se nelle puntate che hanno raccontato i giorni precedenti la finale si è rivelato una buona voce di supporto, ben men adatto si è rivelato nella gestione di una diretta così complessa e articolata. La presenza di Elettra Lamborghini si è rivelata poco rilevante, almeno a sostenere le incertezze di Di Sarno, mentre più interessante è stato il contributo, seppure assai ridotto, di Carolina Stramare.

I problemi della diretta non sono però attribuibili esclusivamente alla conduzione, ma a numerosi errori tecnici che hanno segnato tutta la serata, a partire da un inconveniente iniziale che ha fatto sì che Alessandro Di Sarno sbagliasse ad annunciare la prima miss a sfilare nell’entrata del casinò di Venezia. Numerose le scelte opinabili e i momenti morti sopravvissuti alle prove, la cui unica conferma che ci siano state arriva dalle stories Instagram.

Una diretta che ha portato Miss Italia 2021 a una dimensione squisitamente da prodotto locale di bassa lega: inquadrature imprecise, luci calibrate male, scarsa chiarezza nel raccontare gli snodi fondamentali della serata, preceduti e intervallati da lunghe attese e da numerose incertezze. Una dimensione che si allontana da quanto Patrizia Mirigliani come patron del concorso aveva voluto scegliere per questa edizione di Miss Italia, puntando su una nuova veste artistica e televisiva.

Con questa finale di Miss Italia si è disonorata non solo una lunga tradizione che forse non avrebbe meritato di giungere a un livello tale di pressapochismo, ma anche la premessa su cui sarebbe dovuto ripartire da questa edizione il cammino del concorso.