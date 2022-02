Zeudi Di Palma vince Miss Italia 2021

Zeudi Di Palma ha vinto l’ottantaduesima edizione di Miss Italia. La fascia di Miss Italia 2021, assegnata con evidente ritardo solo nel 2022, a causa di due casi di positività riscontrati nel gruppo delle miss nei giorni che precedevano la finale prevista inizialmente per domenica 19 dicembre, è andata a Miss Napoli 2021.

20 anni, diplomata al liceo scientifico e studente di Sociologia, ecco le prime parole che pronunciato appena eletta Miss Italia 2021:

La mia vittoria più grande è stata creare un legame con tutte le ragazze. Anziché questa corona, la cosa più importante è il legame creato perché si è venuta a creare una vera e propria famiglia, famiglia che si chiama Miss Italia.

La giovane pochi minuti aveva visto le sue chance di vittoria ridursi a zero perché era stata annunciata da Elettra Lamborgini come la terza classificata del concorso. Un nome finito per sbaglio nella busta recapitata nelle mani della Lamborghini, dal momento che per un errore tecnico era avvenuta un’inversione del risultato di voti rispetto al nome della miss in gara. Un errore che è stato prontamente segnalato da uno dei tre avvocati che presiedevano la regolarità della votazione e che quindi ha creato per alcuni minuti un’inaspettata suspense, che ha poi rovesciato clamorosamente il risultato della prima busta letta dalla Lamborghini.

Terza classificata così è arrivata Lorena Tonacci, corregionale di Zeudi Di Palma e Miss Campania 2021, mentre si è fermata al secondo gradino del podio Miss Basilicata, Gabriella Bagnasco. Un risultato al quale si è arrivati con un sistema di votazione che ha previsto, dopo la prima iniziale eliminazione di dieci miss in concorso, sia il voto della giuria di esperti, presieduta da Elisabetta Franchi e formata insieme a lei da Flaminia Bolzan, Arturo Brachetti e Jonathan Kashanian, sia il voto delle stesse miss eliminate dalla competizione.