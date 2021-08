A novembre scorso il nostro Hit, intervistando Milly Carlucci, domandò: “Ormai la Tv è piena di reality e talent show, non pensi sia limitativo, alla luce di questa considerazione, prendere nel cast di Ballando con le stelle vip che non abbiano mai fatto reality o talent show di altro tipo?“. La risposta della conduttrice fu la seguente:

Finché ci riusciamo vorrei mantenere questo principio. Il motivo è semplice, nei reality ci si racconta in situazioni estreme, rischieremmo di vedere storie già raccontate. Diverso è il discorso dei talenti veri e propri lì non c’è nessuna preclusione.

Un discorso che la Carlucci difende da molti anni. Ma evidentemente le cose negli ultimi tempi stanno cambiando, se è vero, come è vero (la notizia l’abbiamo anticipata noi di TvBlog ieri – si attende solo la conferma ufficiale), che nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle ci sarà Mietta. Ossia un’artista che nella sua carriera più recente non ha lesinato (eufemismo) partecipazioni in reality e talent seguiti dal grande pubblico televisivo: Music Farm (2005), Tale e quale show (2012) e I migliori anni (2013) e Il cantante mascherato (2021) di cui fu concorrente. Senza dimenticare le esperienze da giudice in Star Academy (2011), Sanremo Young (2018) e All Together Now (2019-2020).

Quello di Mietta a Ballando con le stelle non è, però, un caso isolato. Basti pensare a Costantino della Gherardesca, che prima di Ballando con le stelle l’anno scorso era stato tra i protagonisti di Celebrity Hunted. E a Suor Cristina, concorrente dello show di Milly Carlucci nel 2019 dopo il trionfo a The Voice of Italy. Per tacere di Morgan, che di talent se ne intende e che quest’anno sarà tra i colleghi di Mietta a Ballando.

Insomma, gli standard per i casting di Ballando con le stelle stanno pian piano cambiando e chissà che presto non possa arrivare un’apertura ancora più netta da parte della Carlucci al mondo dei reality (la fila per partecipare allo show di Rai1 è lunga).