L’amo l’ha lanciato poco fa via social Enrico Mentana, postando un selfie in cui compare insieme al direttore di La7 Andrea Salerno e a Michele Santoro. Con tanto di didascalia ad effetto: “Stiamo preparando una cosa forte per gennaio“.

A cosa si riferisce il direttore del TgLa7? Stando a quanto risulta a TvBlog, la “cosa forte” in questione sarebbe un programma che vedrebbe protagonisti Mentana e Santoro, collocato nella prima serata del mercoledì, ovviamente su La7.

La partenza della trasmissione, come spoilerato da Mentana, sarebbe fissata per gennaio. Tale indiscrezione di fatto conferma l’anticipazione pubblicata dal nostro Massimo Falcioni alcuni giorni fa riguardante la variazione di palinsesto di Non è l’Arena di Massimo Giletti, che sarebbe destinato, dunque, a tornare nella serata della domenica, a pochi mesi dal suo spostamento al mercoledì.

Dettagli sul nuovo programma della coppia Santoro-Mentana al momento non sono stati definiti, ma molto probabilmente si tratterà di una trasmissione a cadenza variabile, nel senso che non andrà in onda tutti i mercoledì, ma non sarà neanche una tantum. In questo modo sarebbe garantita la continuità di messa in onda anche delle nuove puntate di Atlantide di Andrea Purgatori (che al momento occupano la serata della domenica e che con lo spostamento di Giletti torneranno, appunto, al mercoledì).

Santoro lasciò La7 nel maggio 2015: ad oggi, in vent’anni di esistenza il record d’ascolto della rete è legato proprio ad una trasmissione del conduttore campano, che il 10 gennaio 2013, grazie alla memorabile partecipazione di Silvio Berlusconi a Servizio Pubblico, totalizzò 8.670.000 spettatori, pari ad uno share del 33,6% (il record precedente apparteneva alla prima puntata di Quello che (non) ho di Fabio Fazio e Roberto Saviano nel 2012, con 3.036.000 spettatori e 12,66% di share).

Quando Enrico Mentana ad aprile scorso ospitò su La7 Michele Santoro per promuovere il suo libro sulla mafia gli disse: “Questa è casa tua e quella è la tua poltrona, voglio rivederti in onda, ma non come ospite“. Auspicio che sta per trasformarsi in realtà. Da gennaio 2022.