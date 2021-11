Dietrofront. Non è l’Arena potrebbe tornare al passato ricollocandosi, a partire da gennaio 2022, alla domenica sera. Un ripensamento ancora da ufficializzare, ma che ai piani alti di La7 starebbe prendendo concretamente forma.

Il cambio di programmazione era stato deciso la scorsa estate, con il trasloco al mercoledì che era sembrato fin dal primo momento un azzardo.

Il passaggio nel giorno infrasettimanale ha infatti portato il talk di Massimo Giletti a scontrarsi con Chi l’ha visto?, con la fiction di Canale 5 (tornata competitiva), Zona Bianca e – a corrente alternata – con il calcio, tra partite di Champions League, gare della Nazionale e turni di Serie A. Senza contare che la partenza di Non è l’Arena non avviene più alle 20.35 (a causa della presenza di Otto e mezzo) e che in seconda serata a disturbare il programma subentrano sulle altre reti il Maurizio Costanzo Show, Porta a porta e Linea Notte.

Insomma, un traffico non indifferente che, al contrario, alla domenica vedeva la diretta concorrenza di Che tempo che fa e Live-Non è la d’Urso, con quest’ultima trasmissione nel frattempo scomparsa dai radar.

Le perplessità per lo spostamento non erano state negate nemmeno da Giletti. “Capisco che per La7, che aveva trovato nella domenica dei riscontri numerici pazzeschi, rischiare è sempre complicato. Io sono uno che rischia, nella vita ho sempre rischiato. Non ho mai voluto vincer facile. Il primo anno che Floris passò dalla Rai a La7 fece il 4,38%, i primi mesi. Per me, quello è il mio obiettivo. Noi partiamo da zero, in un contesto difficile”.

Un obiettivo d’ascolto al ‘ribasso’ tutto sommato centrato che, evidentemente, non sarebbe ritenuto soddisfacente. Da segnalare, inoltre, come la rivoluzione di palinsesto abbia danneggiato Atlantide, creatura di Andrea Purgatori piazzata alla domenica con risultati assai deludenti.

Andrà infine capito l’orario di avvio di Non è l’Arena, considerato che rispetto all’anno scorso si ritroverebbe a dover convivere con In Onda, confermato in inverno nei fine settimana.