Tradizionale messaggio di fine anno per Sergio Mattarella, che questa sera, domenica 31 dicembre 2023, si rivolge per la nona volta consecutiva rivolge il suo discorso ai cittadini italiani in qualità di Presidente della Repubblica. Siamo al secondo anno del suo secondo mandato, iniziato nel febbraio 2022: questo Messaggio di Fine 2023 è quindi il secondo del suo secondo settennato al Quirinale e con esso eguaglia, quindi, il predecessore Giorgio Napolitano, il primo ad essere eletto per due volte consecutive alla Presidenza della Repubblica e dimessosi dopo due anni dall’inizio del suo secondo mandato, nel gennaio 2015.

Altrettanto tradizionale – e istituzionale – la trasmissione a reti praticamente unificate del discorso di Fine Anno del Presidente: vediamo quali emittenti lo trasmettono in diretta.

Discorso di Fine Anno 2023, quando e dove va in onda

Il messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella, registrato nelle scorse ore al Quirinale, viene trasmesso alle 21.30 di domenica 31 dicembre su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News, Canale 5, Rete 4, su La7 all’interno del TgLa7 delle 20.00,

Discorso di Fine Anno Mattarella 2023 in streaming

Il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella viene trasmesso in live streaming su RaiPlay e sul canale YouTube del Quirinale. I discorsi del Presidente della Repubblica sono poi disponibili on-demand su RaiPlay e YouTube.

Messaggio di Fine Anno 2023, il set

Negli ultimi anni il Presidente Mattarella ha variato il set del messaggio di fine anno. Alla tradizionale scrivania, si sono sostituite posizioni più ‘dinamiche’ e per certi versi ‘festive’, con inquadrature che hanno spesso coinvolto gli alberi di Natale allestiti al Quirinale. Ricordiamo in particolare quello di fine 2022, del 2021, del 2020 nel corridoio delle vetrate, e di fine 2016 giusto per citare i più recenti.

Quando si parla di messaggi e di Mattarella, però, il pensiero corre al 27 marzo 2020: in quell’occasione, Sergio Mattarella rivolse un discorso alla nazione nei giorni più drammatici della pandemia da Covid-19; fu pubblicato, però, per errore anche un ‘cut’ sbagliaro del Presidente, nel quale ricordava come anche lui non avesse avuto modo di andare dal barbiere. Un messaggio che vale la pena ricordare anche oggi, per non dimenticare.

“Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”. Il fuori onda più dolce, elegante, meno sguaiato della storia dei fuori onda.

Presidente lei è di quella pasta umana che illumina anche il buio più buio. #Mattarella pic.twitter.com/o4DFcdLhEN — Cathy La Torre 🏳️‍🌈 (@catlatorre) March 27, 2020