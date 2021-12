Il Messaggio di Fine Anno 2021 è l’ultimo per Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica Italiana. Eletto nel febbraio 20153, il Presidente Mattarella è ormai alla fine del suo settennato e ha fatto chiaramente capire di non essere disposto a una prosecuzione del suo mandato. Non ha, dunque, intenzione di ripetere quanto fatto del predecessore Giorgio Napolitano che cedette alla richiesta di restare al Quirinale ‘in attesa’ che le forze politiche individuassero un candidato ‘papabile’ e trasversale (e il suo discorso in Parlamento per il secondo giuramento è difficile da dimenticare…).

Si tratta del secondo discorso di fine anno in Pandemia per il Presidente Mattarella, che negli anni precedenti si è sempre distinto per messaggi sostanzialmente brevi e dagli inizi affilati. Per questo 31 dicembre 2021 ci si aspetta un messaggio rivolto principalmente a quanti – tra forze politiche e comuni cittadini – non stanno partecipando ‘attivamente’ alla lotta al Covid, peraltro in un momento in cui i contagi crescono come non mai, in cui gli ospedali si stanno nuovamente affollando e la vita produttiva e sociale del Paese si sta paralizzando per le quarantene obbligatorie e fiduciarie.

Tornando allo scorso anno, il Messaggio di Fine anno del 31 dicembre 2020 fu senza dubbio particolare e per diversi motivi: intanto l’inedito set nella loggia che dà sul cortile, ma soprattutto il ‘fuori programma’ sul mancato taglio di capelli che fu diffuso per un errore (provvidenziale) dall’ufficio stampa: ricordiamo, infatti, che l’anno scorso vigeva in un semi-lockdown, con molte attività ferme per evitare i contagi e il coprifuoco alle 22. I barbieri e i parrucchieri erano chiusi e il Presidente Mattarella non fece valere prilivegi particolari.

