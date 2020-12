Sarà un discorso che resterà inevitabilmente nella storia del paese il sesto messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella, in onda a reti unificate questa sera, giovedì 31 dicembre 2020, dalle 20.30 sui principali canali tv. Nell’anno della Pandemia, mentre inizia la distribuzione dei vaccini e Renzi minaccia la crisi di Governo nel periodo più difficile dalla fine della Seconda Guerra Mondiale (con l’opposizione pronta ad andare alle elezioni e con i cittadini che hanno bisogno di certezze), si attendono le parole di Mattarella per riportare un pizzico di lucido equilibrio in un sistema che sembra aver perso ogni punto di riferimento.

Quando e dove va in onda il Discorso di Fine Anno 2020

Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella va in onda in diretta suRai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, La7, Tv2000, Sky News 24 e Rai News. E’ possibile seguire il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella anche in live streaming su RaiPlay. Assente dall’elenco Italia 1 che preferisce trasmettere Mars Attaks! di Tim Burton: del resto sono anni che il canale ‘giovane’ di Mediaset non trasmette il Discorso del Presidente.

Messaggio di Fine Anno del Presidente, 31 dicembre 2020: anticipazioni e indiscrezioni

Facile immaginare che nella prima frase del discorso di fine anno, Mattarella usi la parola ‘Pandemia’ e anche un riferimento alla colonna militare che lo scorso marzo fu chiamata per portar via i morti di Bergamo. Una scena, un immagine, un momento che può servire a rimettere nella giusta dimensione la situazione drammatica che l’Italia, e l’Europa, stanno vivendo. Ma conoscendo il Presidente, ci sarà spazio per la speranza, rappresentata dai vaccini allo studio e dalle prime somministrazioni, così come un netto, fermo e sempre sobrio richiamo alla solidarietà, al senso di comunità e di responsabilità che devono animare cittadini e istituzioni. E ce n’è davvero molto bisogno.

Come sempre, il discorso di Fine Anno è stato già registrato nelle sale del Quirinale: il Presidente Mattarella è noto per la brevità dei suoi discorsi, tarati intorno ai 15 minuti, concisi e sempre estremamente precisi nella scelta delle parole. E dagli incipit solitamente micidiali. E sarà interessante vedere se il Presidente si servirà di metafore o parallelismi bellici nel riassumere questo anno terribile.

Non solo Coronavirus, però: data la sensibilità del Presidente per i temi di politica estera, ci si aspetta un chiaro richiamo all’unità dell’Europa, ritrovatasi centrale nella gestione della Pandemia e rinvigorita nelle sue funzioni, anche se ormai è sancita l’uscita dell’UK dall’Unione.

Coesione, solidarietà, responsabilità politica e civile, esempio: parole care al Presidente. E attendiamo di vedere anche il set scelto per questo particolare discorso: la sua ‘prima volta’, il 31 dicembre 2015, scelse come sfondo un presepe napoletano, le stelle di Natale e le bandiere italiana ed europea ben visibili nell’inquadratura. Simile, anche se meno familiare, la scenografia del discorso di fine 2016, mentre nel discorso di fine anno 2017 la scrivania di lavoro tornò a fare capolino come sfondo, scelta simile a quella fatta nel 2018, mentre lo scorso anno uno scorcio dell’albero di Natale e un’immagine dell’Italia dalla Stazione Spaziale Internazionale incorniciarono il Presidente.

L’appuntamento con il sesto Discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella è quindi fissato per le 20.30 sui principali canali tv. Subito dopo spazio ai ‘veglioni’ tv, da L’Anno che Verrà su Rai 1 a quello nella Casa del Grande Fratello Vip su Canale 5, passando per il Propaganda Live Speciale Capodanno su La7. E in bocca al lupo a tutti noi.