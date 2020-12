Propaganda Live Speciale Capodanno è pronto ad accompagnarci nel passaggio al 2021 con tanti ospiti, collegamenti e con la squadra al completo, capitanata come sempre da Diego Bianchi. Diretta al via giovedì 31 dicembre intorno alle 20.50, dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso come tradizione anche da La7, quindi dritto fino al nuovo anno.

L’apertura della puntata non può che essere affidata allo Spiegone Damilano, tanto più che si prende la linea direttamente dal Quirinale dopo il messaggio del Presidente. Quindi la scaletta dovrebbe proseguire col ‘racconto’ di quello che ha colpito Marco Dambrosio ‘Makkox’ in queste settimane lontane dallo schermo. Gli ingredienti sono quelli tipici del programma: ospiti, reportage, collegamenti, satira, musica e una generale atmosfera di ‘cazzeggio’ che tanto piace e che coinvolgerà anche gli amici che terranno compagnia alla squadra di Bianchi tra cui Valerio Mastandrea e Francesco Guccini. E poi c’è il cast ‘semifisso’ che in genere ‘bussa con i piedi’: Zerocalcare porta un cartoon inedito (stavolta mi sa non l’avrebbero fatto entrare a mani vuote, tanto più dopo l’annuncio della prima serie animata in esclusiva per Netflix), Valerio Aprea con un nuovo monologo di Mattia Torre, Key Rush con una nuova classifica, le parodie di Fabio Celenza e le televendite di Giorgio Mastrota. Altri ospiti la Drag Queen Karma B mentre la musica è affidata, oltre che alla Propaganda Orchestra, a Giuliano Palma, i Little piece of marmelade da X Factor e Tahnee Rodriguez.

Non mancano gli approfondimenti di attualità, con uno spazio dedicato ai genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, ospiti della puntata speciale. Il reportage di San Silvestro ripercorre i momenti salienti di questo 2020 con l’intervista alla dottoressa Alessandra D’Ambrano, infettivologa dell’ospedale Spallanzani di Roma, una dei primi cinque operatori sanitari italiani ad aver ricevuto il vaccino.

Alla tradizionale alternanza tra spunti politici e social, musica, reportage, interviste e collegamenti c’è poi la Tombola Social aperta a tutti quelli che hanno scaricato la cartella (entro le 12 del 31 dicembre) e seguito le istruzioni di attivazione: le regole per partecipare saranno raccontate da Zoro in diretta, ma scaldate i tweet. E buona serata.