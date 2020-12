Il cartoon di Zerocalcare per Capodanno 2021

Zerocalcare tira le somme del 2020 e accoglie il 2021 con un cartoon pubblicato nel primo pomeriggio del 31 dicembre sui suoi profili social ufficiali. Come sempre, Michele Rech riesce a raccontare i paradossi, le follie, le assurdità di un quotidiano che ci sembra normale con ritmo, brillantezza e lucidità e lo fa anche in questi 4′ in cui commenta gli ultimi mesi del 2020 e in cui – giustamente – liquida con freddezza tutta la retorica pelosa legata all’arrivo del nuovo anno. Il 2021 viene rappresentato “dietro la porta da sei mesi con attacchi di panico e iperventilazione” a lamentarsi per le aspettative troppo alte, mentre il 2020 viene messo alla lavagna a scrivere 100 volte di essere stato troppo cattivo:

“Ma che vi siete messi in testa? Che me state ad accolla’? Che’, mo’ ve devo risolvere tutto io?! Me state facendo veni’ l’ansia da prestazione”

lamenta un nuovo anno che già è in crisi con se stesso. Facile immaginare che questo video, presentato sui social col titolo’ sia l’omaggio di Zerocalcare allo Speciale Capodanno di Propaganda Live, in onda su La7 dopo il discorso di Mattarella. Eppure al video sembra manchi un finale: chissà che non lo si veda appunto nello speciale Veglione di Bianchi & Co. e che questo sia solo un lungo ‘teaser’ a questo speciale tra Fine Anno e Capodanno. Del resto nessuno meglio di lui è riuscito a raccontare non solo il lockdown con Rebibbia Quarantine, ma in generale la schizofrenia politica, sociale, culturale che ha contraddistinto gli italiani – dalle Istituzioni ai cittadini – in questo primo (?) anno in pandemia. Vi lasciamo al video.

PS. E non perdetevi il passaggio sull’esecuzione dei runner in diretta su Rete 4 (anche se un piccolo errore ‘storico’ c’è…).