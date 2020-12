Gli ingredienti de L’Anno che Verrà 2021 sono sulla carta sempre gli stessi: musica da cantare insieme come piatto forte e un pizzico di comicità per affrontare le 4 ore di diretta previste (una passeggiata per lo stackanovista sanremese per antonomasia). Ma il clima fuori e dentro gli studi tv in questo San Silvestro è davvero difficile da affrontare, tra dolore per la perdita di persone care e crisi economica, incertezza per il futuro e incredibili balletti politici mentre il Paese cerca di galleggiare. Tutti hanno aspettato la fine di questo 2020 come una liberazione, ma il nuovo anno non dà nessuna certezza, se non qualche tiepida speranza per il primo vaccino distribuito. E sarà bene che lo ‘spettacolo’ tenga davvero conto di questo stato d’animo difficile da conciliare con i toni sempre sopra le righe dei Veglioni tv. Confidiamo nella misura e nella sobrietà, per una serata serena, senza fuochi d’artificio.