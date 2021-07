Mediaset, Maurizio Pistocchi e Giorgia Rossi salutano

L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo 25 anni ha fatto molto rumore ieri (come prevedibile) ed ha un po’ oscurato altri due saluti eccellenti in casa Cologno Monzese. Ci stiamo riferendo a Maurizio Pistocchi e Giorgia Rossi, giornalisti sportivi che da oggi, primo luglio 2021, non fanno più parte della squadra del Biscione.

Il primo, storico moviolista di Raimondo Vianello a Pressing, aveva già anticipato la notizia nelle scorse settimane, non risparmiando critiche all’azienda per la quale ha lavorato per 35 anni (Mediaset ha replicato denunciandolo). In particolare il giornalista, intervistato dal Corriere della Sera, confermò in pratica di essere stato epurato nel 2017 per un veto imposto dalla Juventus.

La seconda, invece, non si era esposta pubblicamente, ma la notizia del suo addio a Mediaset circolava ormai da tempo. Il suo futuro dovrebbe essere a Dazn (la conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve). La conduttrice lascia Mediaset dove ha condotto diversi programmi sportivi, seguendo i Mondiali di Russia 2018,la Champions League e la Serie A.

Ecco come Maurizio Pistocchi ha salutato Mediaset via social:

6/9/1986-30/6/2021 Oggi è l’ultimo giorno a Mediaset, e colgo l’occasione per ringraziare chi, 35 anni fa, ha avuto fiducia nei miei confronti e mi ha consentito di vivere una esperienza umana e professionale irripetibile Dopotutto , domani è un altro giorno🙏 Ad maiora pic.twitter.com/Ptm7f0ZCrh — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 30, 2021

Giorgia Rossi, invece, ha scritto questo post su Instagram: