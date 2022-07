A Luglio in streaming su Mediaset Infinity troviamo i titoli disponibili sui vari canali Mediaset in chiaro come la nuova soap opera turca del pomeriggio Terra Amara o l’ultima stagione di Legends of Tomorrow in partenza sabato 2 luglio. Proseguono i vari titoli iniziati nelle scorse settimane come La Brea e New Amsterdam, ma in streaming si possono vedere anche tutti i programmi della tv come le repliche di Tu Si Que Vales o di Scherzi a Parte.

Mediaset Infinity Luglio 2022 le novità gratuite

Le serie tv che proseguono a Luglio

Nel corso del mese di Luglio in streaming su Mediaset Infinity tramite i canali live e disponibili on demand (spesso per un tempo limitato), proseguono alcune delle serie tv iniziate nelle scorse settimane, come la quarta stagione di New Amsterdam che terminerà con 4 episodi il 15 luglio su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Prosegue a luglio l’appuntamento con Chicago Fire, Chicago PD e la novità mystery thriller La Brea. Nuovi episodi anche a luglio per la seconda stagione di FBI: Most Wanted.

Le novità di Luglio

Sabato 2 luglio in coda al finale della sesta stagione, arriva la settima e ultima stagione di Legends of Tomorrow. Gli episodi sono in onda in prima visione assoluta su Italia 1 il pomeriggio e restano in streaming on demand su Mediaset Infinity per una settimana.

Debutta il 4 luglio alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, Terra Amara nuova soap turca che racconta la storia di Yılmaz e Züleyha, due ragazzi innamorati che sognano di sposarsi. Il problema è che Yilmaz in passato ha ucciso una persona per salvare la futura moglie da alcuni abusi, per questo devono nascondere la loro identità.

A luglio su Mediaset Infinity si balla con la musica di Battiti Live e i concerti degli artisti dell’estate da Bari, Gallipoli, Trani, condotti da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Su Mediaset Infinity tornano i programmi cult Mediaset come Scherzi e Parte e Tu Si Que Vales con le repliche delle migliori puntate, inoltre dal 17 luglio la domenica sera tornano in replica gli speciali de Le Iene.

Mediaset Infinity Luglio 2022 le novità di Infinity+

Il Channel a pagamento di Mediaset Infinity+, disponibile in esclusiva solo su Mediaset Infinity, è ormai principalmente dedicato al mondo del cinema, l’unica serie tv che si aggiunge in catalogo a Luglio è la quinta stagione di Animal Kingdom.

Molto atteso dal 1° luglio è lo speciale QT8: Quentin Tarantino – The First Eight, il documentario che racconta l’emozionante viaggio dei primi otto film di Quentin Tarantino. Inoltre QT8 offre al pubblico uno sguardo sul lavoro del celebre regista attraverso interviste con ex membri del cast ed esperti dell’industria cinematografica, tra cui Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, Kurt Russell, Christoph Waltz, e altri ancora. Per accompagnare il documentario arrivano su Infinity+ i film di Tarantino e oltre a Django Unchained e C’era una volta…a Hollywood già in catalogo, nei primi 4 giorni del mese arrivano Kill Bill volume 1 e 2, Pulp Fiction e The Hateful Eight. Inoltre nel corso del mese arriva la saga completa dei film di Resident Evil.

I film in modalità premiere, quindi inclusi in abbonamento per una settimana sono:

Me contro Te il Film – Persi nel tempo (dall’8 al 14 luglio): Luì sta per ricevere il diploma di scienziato ma il Signor S arriva per rovinare i suoi piani e finiranno in viaggio nel tempo.

(dall’8 al 14 luglio): Luì sta per ricevere il diploma di scienziato ma il Signor S arriva per rovinare i suoi piani e finiranno in viaggio nel tempo. Sulle Nuvole (dal 22 al 28 luglio): il primo film diretto da Tommaso Paradiso, una storia d’amore e musica. Nic Vega (Marco Cocci) è un ex musicista di successo che dopo anni decide di tornare da Francesca, il suo grande amore. La passione di una volta si riaccenderà?

Mediaset Infinity Luglio 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di Luglio 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity, vediamo i titoli annunciati: