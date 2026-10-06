Addio al Nove, Fabio Fazio: “Tutte le ipotesi sono possibili”

Fabio Fazio sta per tornare sul Nove con Che tempo che fa, ma stavolta l’attesa non riguarda solo ospiti e nuova stagione. A pesare è soprattutto il suo futuro: il contratto con Warner Bros. Discovery è all’ultimo anno e il recente ritorno in Rai, anche solo per una sera, ha riaperto inevitabilmente le domande su un possibile nuovo cambio di casa.

Contratto in scadenza con Warner Discovery: Fazio non chiude porte

La nuova stagione di Fabio Fazio sul Nove parte con un dato che non passa inosservato: il conduttore è entrato nell’ultimo anno di contratto con Warner Bros. Discovery. In televisione, si sa, certe scadenze non restano mai sullo sfondo. Ancora meno quando riguardano uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo italiano.

Dopo l’addio alla Rai e il passaggio al gruppo Discovery, Che tempo che fa è diventato uno dei programmi di punta del Nove, portando ascolti, attenzione e quella consuetudine della domenica sera che sembrava difficile spostare altrove. Per questo hanno fatto rumore le parole rilasciate da Fazio a Tv Sorrisi e Canzoni. Alla domanda sul futuro, il conduttore non ha chiuso nulla: “Un anno in televisione equivale a sette anni di vita “normale”, quindi vedremo alla fine… Tutte le ipotesi sono possibili…”.

Una risposta prudente, certo, ma tutt’altro che casuale. In un mondo in cui ogni frase viene pesata, lasciare aperto il campo significa non fare promesse in anticipo e, allo stesso tempo, ammettere che la partita è ancora tutta da giocare. Fazio resterà sul Nove, dove ha trovato una nuova centralità, oppure potrebbe riavvicinarsi alla Rai? Al momento non ci sono annunci ufficiali e il conduttore non ha parlato di trattative.

Ma il fatto che non abbia escluso nulla basta a rimettere in moto il dibattito, soprattutto tra chi continua ad associare il suo nome a decenni di televisione pubblica. Per molti spettatori, del resto, Che tempo che fa non è solo un programma: è un’abitudine della domenica sera.

Ritorno in Rai con Carlo Conti e prova del mercoledì con Il Tavolo

A rendere tutto ancora più interessante è stato il ritorno di Fabio Fazio in Rai come giurato speciale nella prima puntata di Tale e Quale Show, su invito di Carlo Conti. Una presenza isolata, senza annunci clamorosi, ma sufficiente a riaccendere un certo effetto nostalgia.

Lo stesso Fazio ha raccontato di essersi divertito e di aver vissuto un momento quasi sospeso: «È stato Carlo Conti ad invitarmi e per me è stato naturale dire di sì… E poi sono tornato negli stessi studi dove ho lavorato nel 1986… Non mettevo piede in quegli studi da 40 anni: un po’ come fare un viaggio nel tempo…».

Sono dettagli che in televisione contano più di quanto sembri, perché riportano il discorso dai contratti ai luoghi, ai corridoi, agli studi dove una carriera è cominciata davvero. Intanto, però, il presente di Fazio resta ben saldo sul Nove e si allarga. Oltre alla domenica con Che tempo che fa, arriva anche la serata del mercoledì con Il Tavolo di Che tempo che fa. Il conduttore lo ha definito «un esperimento», spiegando che sarà «una serata divisa tra informazione e comicità».

Una scelta non banale: andare in onda a metà settimana significa confrontarsi con una concorrenza diversa e con abitudini meno consolidate rispetto alla domenica. Più che un semplice raddoppio, Il Tavolo può diventare una prova fuori dalla zona più comoda del programma. La domenica ha un passo riconoscibile, quasi familiare; il mercoledì chiede più ritmo, più leggerezza, forse anche un modo diverso di agganciare chi fa zapping dopo cena.

Fazio ha detto che era «l’ultima occasione» per provare questa formula. E il riferimento all’ultimo anno di contratto rende la frase ancora più significativa. Non annuncia un addio, ma racconta una stagione di passaggio: ogni scelta, anche la più televisiva, può pesare sul futuro. Ed è proprio questo a tenere alta l’attenzione: mentre non si sa ancora quale sarà la prossima casa di Fabio Fazio, lui continua a costruire il presente davanti alle telecamere.