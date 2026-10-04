Verissimo in prima serata: Silvia Toffanin intervista i genitori di Chiara Poggi

Verissimo al centro di un cambio di programma. Il noto format condotto da Silvia Toffanin popolerà la domenica pomeriggio, con una piccola modifica al palinsesto. Questa è una delle puntate più attese del talk show di Canale 5, tra gli ospiti ci sono anche i genitori di Chiara Poggi. La coppia, dopo un lungo periodo di silenzio, ha scelto di dire la propria sul caso Garlasco. Un racconto importante che arriva da persone molto riservate, le quali hanno scelto di esporsi al cospetto di Silvia Toffanin.

La nota conduttrice è chiamata a compiere un ulteriore salto di qualità nel corso della puntata. La cronaca nera torna in primo piano con una conversazione destinata a spostare gli equilibri di un’inchiesta complessa. Per questo la puntata odierna di Verissimo (4 ottobre 2026) sarà articolata in due parti: la prima nel pomeriggio, dove sono stati intervistati anche altri ospiti di riferimento come Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli, Milo Infante e Michelle Hunziker, la seconda in prima serata dove sarà trasmessa l’intervista integrale ai genitori di Chiara Poggi che hanno scelto di fidarsi e affidare le loro parole alla trasmissione di Mediaset.

I genitori di Chiara Poggi su Canale 5

Una scelta, quella di spostare il confronto in prime time, arrivata nella tarda mattinata quando l’edizione delle 13.00 del TG5 ha chiarito che, successivamente a La Ruota della Fortuna, sarà trasmessa l’intervista tanto attesa. I promo di riferimento sono ancora in circolazione, aspettando la porzione integrale di trasmissione che porta Verissimo in primo piano anche all’interno di vicende così importanti e complesse. Pier Silvio Berlusconi è pronto a siglare un’altra esclusiva della sua azienda. Il confronto con i genitori di Chiara Poggi sarà disponibile anche su Mediaset Infinity.