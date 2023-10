Il mese di ottobre 2023 su Mediaset Infinity ha come punti di forza i tanti titoli della programmazione dei canali Mediaset, programmi, serie tv, film da vedere gratuitamente e in ogni momento dopo la loro messa in onda tv. La piattaforma di streaming gratuita di casa Mediaset nel corso del mese di ottobre, vedrà l’arrivo degli episodi inedite di My Home My Destiny in anteprima esclusiva streaming e le puntate finali della miniserie thriller spagnola Io So Chi Sei per scoprire la verità sull’amnesia di Juan Elias e la sparizione di Ana. Ma vediamo insieme i titoli principali su Mediaset Infinity a ottobre.

Mediaset Infinity Ottobre 2023: le novità gratuite

Le Serie tv

Lo scorso 25 settembre tutti gli episodi di Made In Italy, la serie realizzata in collaborazione con Prime Video (che nel frattempo l’ha tolta dal suo catalogo) sono arrivati in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La serie è ambientata nella Milano degli anni ’70 e racconta il periodo della nascita delle grandi firme della moda italiana, attraverso gli occhi di Irene una giovane stagista. Nel cast Margherita Buy, Greta Ferro, Raoul Bova e Marco Bocci.

Il 30 settembre nel pomeriggio di Italia 1 ha debuttato in prima visione assoluta la seconda stagione di La Brea, il mystery che prende il via con un misterioso cratere che da Los Angeles porta nella preistoria e che apre la strada a un’epopea più ampia e che travalica le ere, tra misteriosi esperimenti e la difficoltà di sopravvivere nel passato.

Il 16 ottobre arrivano invece gli ultimi 8 episodi della miniserie Io So Chi Sei, il thriller spagnolo del 2017 prodotto da Telecinco e che finalmente è arrivato anche in Italia. La scomparsa di Ana e i segreti che circondano Juan Elias e la sua famiglia, saranno presto risolti.

Finali di stagione anche in streaming su Mediaset Infinity per le fiction di Canale 5 Maria Corleone in onda il mercoledì sera e La voce che hai dentro con Massimo Ranieri. E se una fiction si conclude un’altra inizia nel corso del mese di ottobre su Canale 5 e Mediaset Infinity si tratta di Anima Gemella con Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Una giovane e seducente medium incrocia la strada con un medico vedovo e pronto a risposarsi. Inoltre in esclusiva streaming dal lunedì al venerdì anche a ottobre saranno rilasciati gli episodi inediti della soap turca My Home My Destiny.

I Film

Oltre ai vari film in onda sui canali in chiaro Mediaset e disponibili in streaming su Mediaset Infinity, ogni mese arriva in catalogo una rassegna dedicata agli appassionati di cinema. A ottobre arriva la collezione I Bellissimi con film cult e i titoli che hanno fatto la storia del Cinema internazionale come Michael Clayton, Match Point, Velluto Blu, I Tre Giorni del Condor, Seven.

Lo sport

A ottobre proseguono i match di Champions League in chiaro su Canale 5 e quindi in streaming gratis su Mediaset Infinity. Martedì 3 ottobre in scena Inter – Benfica, mentre dopo la sosta martedì 24 ottobre ci sarà Union Berlino – Napoli. Tutte le altre partite (escluse quelle del Milan in esclusiva su Prime Video nei due mercoledì di ottobre) saranno su Infinity+ nel channel a pagamento disponibile su Mediaset Infinity.

La Tv

Gratis su Mediaset Infinity anche tutti i programmi della tv generalista con la possibilità di rivedere le puntate intere ma anche alcuni momenti migliori. Tra i titoli da non perdere Tu Si Que Vales e la nuova edizione della scuola di Amici in onda la domenica pomeriggio e tutti i giorni con le clip delle lezioni.

Mediaset Infinity Ottobre 2023 le novità di Infinity+

Proseguono sul channel Mediaset Infinity+ i rilasci settimanali, ogni venerdì, delle serie tv in prima visione assoluta. Il 20 ottobre terminerà la settima e ultima stagione di Riverdale mentre prosegue l’appuntamento con All American 5. Come ogni mese anche a ottobre ci saranno diversi film a noleggio, proposti per sette giorni inclusi all’interno dell’abbonamento. La novità del mese è il cartone animato Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls: Confusione nel Multiverso disponibile in modalità premiere dal 20 al 26 ottobre. Fino al 5 ottobre è invece presente The Flash, poi dal 6 al 12 Shazam! Furia degli Dei, Tre di troppo dal 13 al 19, infine per Halloween dal 27 ottobre al 2 novembre ci sarà La Casa – il risveglio del male.