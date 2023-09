Il ritorno al mondo della fiction di Massimo Ranieri passa per Canale 5 ed una storia che unisce la sua passione per la musica ad una saga familiare. La voce che hai dentro è una serie tv che nasce proprio da un’idea di Ranieri, che ne è anche il protagonista, nei panni di un uomo che ha scontato una pena ingiusta e che, uscito di galera, vuole fare giustizia e, soprattutto, riallacciare i rapporti con la sua famiglia. Sullo sfondo, come detto, il mondo della musica, con tante canzoni a sottolineare la forza delle sette note nel dare a tutti la voglia di rialzarsi in piedi. Per Ranieri, come detto, è un ritorno alla fiction: la sua ultima esperienza risale al 2012 con Sabato, domenica e lunedì, su Raiuno, mentre l’ultima volta che lo abbiamo visto su Canale 5 fu con Senza via d’uscita-Un amore spezzato, nel 2007. Curiosi di saperne di più sulla sua nuova avventura? Proseguite nella lettura!

Quando inizia La voce che hai dentro?

La nuova fiction con Massimo Ranieri è tra le prime della stagione tv 2023-2024 targata Mediaset. Il suo debutto è stato infatti fissato per giovedì 14 settembre, alle 21:20.

La voce che hai dentro, la trama

Napoli. Si aprono le porte di Poggioreale per Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo dieci anni di carcere. Pur proclamandosi innocente Michele è stato condannato per l’omicidio del padre, il dispotico Mimmo, noto cantante e fondatore della Parthenope, gloriosa casa discografica.

Michele, che è sempre vissuto per la musica, adesso ha un solo scopo: salvare la sua famiglia e la Parthenope. Ma i figli e la moglie, che si sono allontanati da lui, ora vogliono vendere l’azienda. La moglie Maria (Maria Pia Calzone) è oramai legata a un altro uomo; i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini), che non sono riusciti a mandare avanti la società, non vedono l’ora di liberarsene.

L’unica a credere da sempre a suo padre Michele è la piccola di casa, Anna (Giulia D’Aloia). Virtuosa del pianoforte, ha un grande desiderio: dimostrare l’innocenza del padre. Ma Michele, che nasconde un segreto, ingaggia una lotta contro il tempo per riconquistare l’affetto e la fiducia dei suoi cari e riportare in auge la Parthenope, grazie anche al determinante incontro con Regina (La Nina), una trapper dal grande talento.

La voce che hai dentro, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti, in onda su Canale 5 due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 5 ottobre.

Il cast de La voce che hai dentro

Abbiamo detto che Massimo Ranieri è protagonista della serie. Il cantante ed attore è però affiancato da un cast di volti noti al mondo della fiction, a cominciare da Maria Pia Calzone, celebre per il ruolo di Imma Savastano in Gomorra-La serie.

Oltre a loro, troviamo anche Michele Rosiello ed Erasmo Genzini, entrambi visti ne L’Isola di Pietro (Rosiello è stato visto anche in Mina Settembre e Guida Astrologica per Cuori Infranti, mentre Genzini nel cast di Che Dio Ci Aiuti). Ruben Rigillo, invece, è comparso ne Una pallottola nel cuore.

Massimo Ranieri è Michele Ferrara, il protagonista. Un uomo appena uscito di prigione che vuole recuperare il rapporto con la famiglia e dimostrare la sua innocenza nell’omicidio del padre;

è il protagonista. Un uomo appena uscito di prigione che vuole recuperare il rapporto con la famiglia e dimostrare la sua innocenza nell’omicidio del padre; Maria Pia Calzone è Maria, moglie di Michele, ormai legata ad un altro uomo;

è moglie di Michele, ormai legata ad un altro uomo; Michele Rosiello è Raffaele , figlio maggiore di Michele, molto duro nei suoi confronti;

è , figlio maggiore di Michele, molto duro nei suoi confronti; Erasmo Genzini è Antonio, figlio di mezzo di Michele, un dongiovanni;

è figlio di mezzo di Michele, un dongiovanni; Giulia D’Aloia è Anna, figlia minore di Michele, l’unica che crede nella sua innocenza;

è figlia minore di Michele, l’unica che crede nella sua innocenza; La Nina è Regina, trapper di talento con cui Michele cerca di salvare la sua casa discografica;

è trapper di talento con cui Michele cerca di salvare la sua casa discografica; Gianfranco Gallo è Gaetano Russo, rivale di Michele che vuole comprare la sua casa discografica;

è rivale di Michele che vuole comprare la sua casa discografica; Ruben Rigillo è Giulio, nuovo compagno di Maria;

è nuovo compagno di Maria; Sara Cardinaletti è Letizia, moglie di Raffaele;

è moglie di Raffaele; Roberto Oliveri è Vincenzo, cantante spesso nei guai;

è cantante spesso nei guai; Nando Paone è Luigi, amico di Michele;

è amico di Michele; Lucianna De Falco è Vittoria, segretaria della casa discografica di Michele;

è segretaria della casa discografica di Michele; Chiarastella Sorrentino è Laura;

è Alessia Pellegrino è Perla;

è Ciro Capano è Domenico;

è Biagio Musella è Rosario;

è Fabrizio Nevola è un giornalista;

è Loris De Luna è Ivan.

La voce che hai dentro, trailer

La voce che hai dentro, regista

Alla macchina da presa troviamo Eros Puglielli, già regista di Caldo Criminale, Baciamo le mani e Sono Lillo. La serie tv è nata da un’idea di Massimo Ranieri, con un soggetto di serie di Jean Ludwigg (Il silenzio dell’acqua) e Leonardo Valenti (Romanzo criminale-La serie), in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli (Imma Tataranni) e Laura Sabatino (Furore). A scrivere la sceneggiatura Ludwigg e Valenti, con Iole Masucci e Laura Sabatino. La fiction è una co-produzione Rti-Lucky Red.

Dov’è stato girato La voce che hai dentro ?

La fiction ha avuto varie location. Tra queste, oltre a Napoli (dove è ambientata la storia), Orvieto e Roma. Le riprese sono iniziate nell’agosto del 2022.

La voce che hai dentro 2 si farà?

Per ora non ci sono notizie in merito ad una seconda stagione della fiction, ma molto dipenderà dal consenso del pubblico.

La voce che hai dentro su Mediaset Infinity

È possibile vedere La voce che hai dentro, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.