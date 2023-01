Può un’innocua gag prima diventare tormentone e poi la base di partenza per una serie tv? Chiedetelo a Pasquale Petrolo, che da quasi tre anni a questa parte si è ritrovato a condividere la sua popolarità con quella di un certo Posaman. Sono Lillo, la nuova produzione originale italiana di Prime Video, scherza proprio sulle conseguenze che Posaman ed il successo ottenuto da questo personaggio interpretato da Lillo nella prima stagione di LOL-Chi ride è fuori possono avere sulla vita di un attore. Curiosi di saperne di più (e di rivedere Posaman in azione)? Proseguite nella lettura!

Sono Lillo, quando esce?

La serie tv debutta giovedì 5 gennaio 2023 su Prime Video ed in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile. Prime Video rilascia tutti gli episodi della prima stagione in un unico blocco, senza divisioni in parti. Il 22 ottobre 2022 la serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Sono Lillo, la trama

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c'è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie Marzia (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

Sono Lillo, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 30 minuti. Prime Video li distribuisce tutti in una volta, da giovedì 5 gennaio 2023.

Sono Lillo, il cast

Il protagonista Lillo altri non è che una versione pensata appositamente per la serie di Pasquale Petrolo, alias Lillo, appunto, attore comico che abbiamo conosciuto in passato come componente del duo Lillo e Greg e che negli ultimi anni ha intrapreso anche la carriera da solista. Lillo è diventato molto popolare grazie alla partecipazione alla prima stagione di LOL-Chi ride è fuori, il gioco di Prime Video, in cui ha fatto la sua prima apparizione Posaman.

Tra gli altri attori del cast vanno citati Pietro Sermonti (Boris), Paolo Calabresi (Boris), Sara Lazzaro (Doc-Nelle tue mani) Camilla Filippi (Tutto può succedere), Marco Mazzocca (Distretto di Polizia) e Cristiano Caccamo (Che Dio Ci Aiuti).

Pasquale Petrolo è Lillo: il protagonista, un attore comico diventato famoso grazie al personaggio di Posaman, che ora, però, vuole abbandonare;

Pasquale Petrolo è Posaman: alter ego di Lillo, il personaggio che vuole abbandonare ma che, ormai vivendo di vita propria, ostacolerà i piani del protagonista;

Pietro Sermonti è Sergio: manager di Lillo, nonché suo amico, che non vuole che il protagonista abbandoni Posaman;

Sara Lazzaro è Marzia: moglie di Lillo, in crisi con il marito;

Cristiano Caccamo è Edoardo: fratello di Lillo impegnato nell’attività vitivinicola di famiglia;

Camilla Filippi è Claudia: cognata di Lillo, ossessionata dalla sana alimentazione e dall’attività fisica;

Paolo Calabresi è Agenore: titolare del locale in cui vanno ad esibirsi numerosi stand-up comedian;

Marco Mazzocca è Sante: amico di Lillo, appassionato di giochi di ruolo;

Maryna è Maryna: nuova dipendente dell’agenzia in cui lavora Sergio, che la vede come una minaccia;

Anna Bonaiuto è Veronica: la madre di Lillo ed Edoardo.

Le guest-star

Nel corso di ogni episodio, c’è la presenza di un differente attore o attrice di stand-up comedy, che si esibisce nel locale di Agenore, il quale tende a dare loro dei consigli un po’ sconclusionati per avere successo. Tra questi, compaiono Valerio Lundini, Edoardo Ferrario ed Emanuela Fanelli. Tra le guest-star, anche Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz, vista ne Le Fate Ignoranti-La serie.

Chi è Posaman?

Per quei pochi che ancora non lo sapessero, Posaman è un personaggio ideato ed interpretato da Lillo, che ha fatto la sua prima apparizione nella prima stagione di LOL-Chi ride è fuori, su Prime Video. Lillo ha cercato di far ridere gli altri concorrenti indossando costume e mantello di un supereroe il cui potere è quello di fare le pose. A fine “esibizione”, Posaman si toglie la maschera e rivela a tutti: “Sono Lillo”. Posaman è tornato come guest-star anche nella seconda stagione del programma.

Sono Lillo, regista e sceneggiatori

© Prime Video

A dirigere la serie tv c’è Eros Puglielli, regista di alcune fiction italiane come Il Bosco, Il Bello delle Donne… Alcuni anni dopo, Caldo Criminale, Baciamo le mani e regista anche del recente “Gli idoli delle donne”, in cui ha recitato proprio Lillo. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Lillo Petrolo, Matteo Menduni (Nudes) e Tommaso Renzoni, che hanno curato anche il soggetto e che della serie sono creatori.

Sono Lillo, dov’è stato girato?

Le riprese della serie sono state effettuate a Roma, dove è ambientata la serie tv.

Sono Lillo, come vederlo in streaming?

È possibile vedere Sono Lillo solo in streaming su Prime Video, che lo mette a disposizione dei suoi abbonati a partire da giovedì 5 gennaio 2023. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 49,90 euro all’anno.