Sono passati 21 anni dall’uscita nelle sale de Le Fate Ignoranti e il regista Ferzan Ozpetek si è fatto convincere da Tilde Corsi (produttrice) e dalla Disney a riprendere temi e personaggi del film per dar vita alla serie tv de Le Fate Ignoranti. La premessa e i nomi dei personaggi sono rimaste invariate (sul modello di A Casa Tutti Bene) a cambiare sono reazioni e interazioni tra loro.

Le Fate Ignoranti – La serie, la trama

Massimo e Antonia sono una ricca coppia romana, sono affiatati, si amano, hanno una bella vita. La loro vita improvvisamente si interrompe quando Massimo muore in un incidente stradale. Quello che Antonia scoprirà con il tempo è che Massimo aveva una vita parallela. Amava un uomo, Michele e con lui condivideva parte della vita sulla sua terrazza romana dove era circondato dagli affetti di una variegata famigli allargata. Antonia si avvicinerà a questa famiglia e il dolore del tradimento sarà in parte mitigato dalla scoperta di nuovi affetti.

Le Fate Ignoranti – La serie, il cast

La serie de Le Fate Ignoranti riprende alcuni dei personaggi già presenti nel film ma rivoluzionandoli rispetto al film, adattandoli sia al formato seriale che al gusto contemporaneo. Antonia è interpretata da Cristiana Capotondi, è una dirigente di un laboratorio medico, suo marito Massimo è Luca Argentero, dirigente di un’azienda di import-export.

Eduardo Scarpetta è Michele, dipinge fondali per il teatro dell’Opera di Roma. Carla Signoris è Veronica, esuberante mamma vedova di Antonia. Torna Serra Ylmaz nei panni di Serra, l’amministratrice, un po’ portiera, un po’ grillo parlante della casa. Paola Minaccioni è Luisella, ha un negozio di frutta e verdura e si sente la copia di Brigitte Bardot; vive con Vera, interpretata da Lilith Primavera.

Ambra Angiolini e Anna Ferezzetti sono la coppia Annamaria – Roberta, cartomante la prima, psicologa la seconda. L’altra coppia è formata da Riccardo e Luciano interpretati da Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano. Edoardo Siravo è Valter, pensionato, ha fatto da maestro a Michele. Samuel Garofalo è Sandro, lavora con Michele ed è innamorato di lui. Burak Deniz è Asaf, fotografo, nipote di Serra.

Maria Teresa Baluyot è Nora la colf filippina a casa di Antonia. Patriza Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi sono le Tre Marie, l’anima del quartiere, ispirate a personaggi realmente presenti nel quartiere dove vive Ferzan Ozpetek.

Le Fate Ignoranti – La serie, quante puntate sono?

Sono previste 8 puntate per Le Fate Ignoranti rilasciate tutte mercoledì 13 aprile.

Le Fate Ignoranti – La serie, regia e sceneggiatori

Ferzan Ozpetek ha diretto 4 episodi della serie mentre altri 4 sono stati diretti da Gianluca Mazzella che da oltre vent’anni era il suo aiuto regista. La sceneggiatura è di Gianni Romoli insieme al regista con la collaborazione di Carlotta Corradi e Massimo Bacchini.

Le Fate Ignoranti – La serie, le immagini

Le Fate Ignoranti Le Fate Ignoranti Le Fate Ignoranti - La serie, le immagini Guarda le altre 4 fotografie →

Le Fate Ignoranti – La serie, location

Le Fate Ignoranti è stata per lo più girata a Roma, in particolare nel quartiere Ostiense. Ma anche in Turchia dove sono ambientati gli ultimi episodi della serie.

Le Fate Ignoranti – La serie, dove vederla e quando

Gli 8 episodi de Le Fate Ignoranti – La serie sono disponibili da mercoledì 13 aprile su Disney+ a partire dal mattino (intorno alle 9). Disney+ è una piattaforma di streaming in abbonamento, presente su Sky Q, disponibile su Smart Tv, Tablet, Smartphone, consolle di gioco, Fire Stick Tv e via browser.

Le Fate Ignoranti – La serie ci sarà una seconda stagione?

Al momento non è stata annunciata una seconda stagione ma sicuramente non è da escludere un nuovo ciclo di episodi.

Le Fate Ignoranti – La serie, all’estero

Le Fate Ignoranti – La serie uscirà soltanto in Italia il 13 aprile. Nei prossimi mesi la serie arriverà in oltre 50 paesi sempre su Disney+. Non è stato specificato se sarà distribuita anche negli Stati Uniti e se in questo caso finirà su Hulu o sulla stessa Disney+ (anche se la prima ipotesi sembra più probabile).

Le Fate Ignoranti – La serie, la sigla di Mina

La canzone Luna Diamante scritta da Ivano Fossati e cantata da Mina, è entrata a far parte della colonna sonora della serie Le Fate Igoranti rappresentandone la sigla. Ferzan Ozpetek ha raccontato di essere un grande amico della cantante e di farle spesso leggere le sceneggiature in anteprima dei suoi prodotti. Mina gli ha così regalato la canzone chiedendo in cambio che il regista le girasse il video.