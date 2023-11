Il punto di forza di Mediaset Infinty è la possibilità di vedere tutti i programmi dei canali Mediaset in ogni momento senza dover rispettare vincoli di palinsesto. Anche a Novembre si possono recuperare le puntate quotidiane di La Promessa e Terra Amara, così come seguire le inchieste de Le Iene o recuperare i vari programmi politici. Inoltre a Novembre tornano su Canale 5 due titoli storici come Io Canto e Ciao Darwin che si potranno recuperare on demand in streaming su Mediaset Infinity. Ma vediamo tutto quello che arriverà a Novembre su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity Novembre 2023: le novità gratuite

Le Serie tv

Prosegue la politica di Mediaset Infinity di distribuire ogni mese una nuova serie tv spagnola direttamente in streaming in modalità gratuito. Dopo le due parti di Io So Chi Sei, dal 3 novembre arriva Escandalo – Storia di un’ossessione, il racconto del torbido e complicato rapporto tra una 42enne e un ragazzo di 15 anni. Una vicenda che travolgerà due famiglie e una piccola comunità costiera. La serie ha 8 puntate da 70 minuti, è prodotta da Mediaset Espana e sarà rilasciata al ritmo di 2 puntate a settimana. Protagonisti del dramma creato dall’autrice di Il segreto sono Alexandra Jiménez e la giovane star della serialità spagnola Fernando Líndez.

In parallelo alla messa in onda su 20 ogni pomeriggio, sono disponibili su Mediaset Infinity le puntate della sesta stagione di Supergirl, già distribuite sul channel Infinity+. Da sabato 11 novembre nel pomeriggio di Italia 1 arriva in prima visione assoluta Quantum Leap, sequel/reboot della storica serie sui viaggi nel tempo, con al centro lo scienziato Ben che finisce in una macchina saltando di corpo in corpo per cercare di salvare la fidanzata. Il cofanetto con 5 stagioni di I Cesaroni è ora disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity per poter vedere e rivedere la serie in attesa di scoprire se si farà mai una nuova stagione. Ogni domenica nella sezione Anime Made in Japan, saranno caricati 4 episodi di Lady Oscar.

Disponibili in streaming anche le due stagioni del crime drama Buried Truth già disponibile anche su Serially. Al centro la storia di Karim Al-Baroudi, milionario che ha deciso di costruire un resort di lusso a Oberwies. Molti abitanti sognano grandi guadagni, ma non tutti sono felici. Quando la figlia di Al-Baroudi scompare senza lasciare traccia, Rosa Wilder insieme all’agente Kägi vengono incaricati di ritrovarla. Indagando, verrà riportato alla luce un oscuro segreto che il villaggio ha tenuto nascosto per anni.

I Film

Ampio spazio del catalogo di Mediaset Infinity è dedicato ai film. Oltre ai titoli trasmessi sui vari canali e disponibili anche per lo streaming, ogni mese vengono riuniti alcune pellicole in una raccolta gratuita. A novembre la rassegna è Corse contro il tempo: I migliori film d’azione per una scarica di adrenalina. Tra i tanti titoli presenti In Time con Justin Timberlake e Amanda Seyfried, protagonisti di un futuro distopico dove le persone sono geneticamente programmate per vivere fino all’età di 25 anni; Deepwater – Inferno sull’Oceano, il disaster movie con Mark Wahlberg e molti altri ancora.

La Tv

Tra le novità a novembre sui canali Mediaset e di conseguenza su Mediaset Infinity c’è la nuova stagione di Le Iene presentano Inside con interviste, racconti inediti, servizi e approfondimenti su alcune delle storie più seguite e discusse del programma. Arrivano poi la stagione 9 di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e la novità Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti. Al suo fianco una giuria d’eccezione con Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Orietta Berti e Al Bano e sei capisquadra pronti a dare battaglia: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Lo Sport

Doppio appuntamento gratuito su Mediaset Infinity con la Champions League. La partita del martedì sera su Canale 5 è anche trasmessa in streaming gratuito. Il 7 e il 28 novembre in campo scende il Milan contro PSG e Borussia Dortmund. Le altre sfide (tranne una del mercoledì) sono sul channel pay Infinity+.

Mediaset Infinity Novembre 2023 le novità di Infinity+

Su Mediaset Infinity+ prosegue l’appuntamento settimanale con la quinta stagione di All American, che terminerà venerdì 17 novembre. Come ogni mese anche a Novembre nel catalogo di Infinity+ alcuni film presenti a noleggio vengono resi disponibili per una settimana per tutti gli abbonati. Dal 3 al 9 ci sarà The Flash, dal 10 al 16 Il Mammone con Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro, tra il 17 e il 23 novembre arriva Shark 2 – L’abisso action con Jason Statham, tra il 24 e il 30 novembre ci sarà invece Natale a 8bit.