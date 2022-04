Maurizio Costanzo show 2022: gli ospiti della prima puntata

Torna domani nella seconda serata di Canale 5 l’appuntamento con uno dei programmi più celebri e longevi del nostro piccolo schermo: il Maurizio Costanzo show. Questa serie sarà più speciale delle altre perchè sarà la serie del quarantennale di questo programma, partito nell’ormai lontano 1982 dalle frequenze della neonata Rete 4 di Mondadori. Negli anni sono passati tutti, o quasi tutti, da questo programma e le sei emissioni previste da domani sera e per sei settimane su Canale 5 saranno praticamente sei feste di compleanno per la trasmissione e per il suo conduttore ed ideatore. TvBlog si è permesso di disturbare Maurizio Costanzo a poche ore dal suo ennesimo debutto televisivo per chiedergli chi saranno i protagonisti di questo ennesimo debutto. Ecco dunque per i nostri lettori alcuni dei protagonisti della prima puntata dell’edizione 2022 del Maurizio Costanzo show che ci ha anticipato il suo ideatore e conduttore.

Partiamo da una vecchia amica della famiglia Costanzo, ovvero la padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai1 Mara Venier, protagonista e condottiera di Domenica in da tante e tante stagioni, compresa la prossima, come da lei dichiarato poco tempo fa. Altro amico della famiglia Costanzo e attuale conduttore del nuovo spettacolo musicale di Rai1 in salsa talent The Band è Carlo Conti, che sarà fra gli ospiti della prima puntata di questa nuova serie.

Passiamo poi ad una vecchia conoscenza del piccolo schermo italiana, conduttrice anni fa del programma della fascia del preserale di Italia 1 diretto da Gianni Boncompagni “Primadonna“. Il riferimento è a Eva Robin’s, attrice di cinema e di teatro molto nota e anche ospite della primissima puntata del Costanzo show in quel lontano settembre 1982 su Rete 4. Avremo poi nella prima puntata del Maurizio Costanzo show 2022 una rimpatriata fra vecchi amici giornalisti, ospiti di Maurizio Costanzo saranno infatti Enrico Mentana, attuale direttore del Tg La7 e Michele Santoro, partner di Costanzo in tante battaglie televisive, una su tutti la Serata a staffetta Samarcanda/Costanzo show contro la mafia nel 1991.

Fra gli ospiti poi della prima puntata dell’edizione del quarantennale del Maurizio Costanzo show anche Drusilla Foer, divenuta celebre al grande pubblico televisivo grazie ad Amadeus che l’ha voluta al suo fianco in una delle serate del Festival di Sanremo 2022 e prossima conduttrice nell’access di Rai2 di una nuova versione dello storico Almanacco del giorno dopo, quale nuova Paola Perissi.

Ecco dunque alcuni degli ospiti della prima puntata dell’edizione 2022 del Maurizio Costanzo show in onda domani nella storica collocazione di seconda serata, ovviamente su Canale 5.