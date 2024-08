5+5 momenti cult di Chandler Bing in Friends per ricordare Matthew Perry nel giorno del suo 55esimo compleanno…

Matthew Perry avrebbe compiuto 55 anni oggi, lunedì 19 agosto. Un traguardo che non ha potuto raggiungere a causa di quella che sembra essere stata un’overdose di ketamina per la quale sono state tratte in arresto 5 persone, accusate di aver approfittato della dipendenza del popolare attore e di avergli somministrato dosi eccessive del farmaco, tanto da causarne la morte lo scorso 28 ottobre. Perry fu ritrovato annegato nella sua piscina: le indagini stanno delineando una rete di trafficanti e di sfruttatori che include anche il suo medico e il suo assistente personale.

Un epilogo tragico per un uomo che ha cercato sempre di strappare una risata agli altri, nella vita privata e sul set, tanto da diventare un’ossessione, come raccontato nella sua drammatica biografia, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (tradotto, male – e non solo nel titolo -, in Friends, amanti e la Cosa Terribile, pubblicato in Italia da La nave di Teseo).

Vero è che Perry ha più volte sottolineato nelle interviste con cui ha lanciato la sua biografia e nel libro stesso come volesse essere ricordato per l’aiuto fornito negli anni a quanti hanno combattuto contro le dipendenze, ma è anche vero che il suo ruolo in Chandler Bing è stato un toccasana per milioni di telespettatori negli anni del successo tv e lo è ancora oggi, visto l’enorme successo che la serie – nonostante le accuse di razzismo e di scarsa inclusività – continua ad avere sulle piattaforme che ne detengono i diritti (leggi Netflix).

E allora proviamo a ricordare 5+5 momenti iconici di Chandler Bing in Friends (+1, che va fuori categoria e che non potevamo non mettere). Lungi dall’essere un compendio esaustivo e senza nessuna pretesa di classifica, questa selezione si basa essenzialmente sul gusto e sui ricordi personali: ciascuno potrà segnalare le proprie, tanto per ritrovarci nel ricordo di un uomo che forse non ha mai davvero capito di aver segnato più di una generazione.

Alcuni dei momenti ‘cult’ di Chandler Bing in Friends

Allergia al kiwi (S2E6 – The One with the Baby on the Bus)

Chandler e Joey perdono il piccolo Ben sul bus per inseguire due belle ragazze: lo spunto è utile per cementare una delle coppie comiche più smart delle sitcom anni ’90. “Actually, we’re both the father…”

L’inquilino del piano di sopra (S3E11 – The One Where Chandler Can’t Remember Which Sister)

Altra occasione per Matthew Perry e Matt LeBlanc per proporre il proprio repertorio brillante. Il plot aiuta a far emergere i punti caratteristici dei due personaggi: la ‘sterotipata’ italianità di Joey Tribbiani (Triviani) e la goffaggine di Chandler Bing.

Monica e la medusa (S4E1 – The One with the Jellyfish)

Una delle puntate più iconiche della serie, col momento ‘drammatico’, difficile da raccontare agli altri, del tocco della medusa ai danni di Monica. Ma Joey e Chandler, con sprezzo del pericolo, hanno saputo farsi avanti… “We were scared and alone…We didn’t think we could make it”

L’immagine di Chandler ammanettato a un archivio da ufficio che si dà accidentalmente una ‘cassettata’ in testa è uno dei momenti più divertenti, e improvvisati, della serie. Come hanno spesso raccontato gli speciali sulla serie e i vari appuntamenti sui bloopers, Perry non immaginava che quel cassetto si sarebbe aperto. Nonostante la botta, è rimasto nel personaggio, offrendo una delle scene più memorabili della serie. “Would you please just…“.

Sei ore di riflessione (S4E8 – The One with Chandler in a Box)

Qui si riesce a fare un mezzo miracolo: Chandler passa il giorno del Ringraziamento in una scatola pur di farsi perdonare da Joey, dopo aver baciato la sua ragazza. Anche senza la mimica, Matthew Perry riesce a tenere la scena. Un pezzo di maestria comica, frutto di puro talento, nonché di scrittura e di alchimia del cast. (“Toc, toc, toc… GOTCHA!“)

La scommessa (S4E12 – The One with the Embryos)

Questa resta una delle puntate migliori della serie: Ross organizza un gioco tra ragazzi e ragazze, che mettono in palio il proprio appartamento. Rachel e Monica sbagliano proprio sul lavoro di Chandler, che non riescono a ricordare (anzi che non si è mai davvero saputo). L’ingresso di Chandler e Joey sul levriero bianco resta una delle immagini più rappresentative della serie, c’è poco da fare.

La risata da lavoro (S5E12 – The One with Chandler’s Work Laugh)

Una intera puntata incentrata sulla finta risata di Chandler Bing, alle prese con un datore di lavoro piuttosto inopportuno. E’ una delle prime uscite pubbliche con Monica, mentre gli amici ancora non sanno… Un pezzo di bravura di Perry, senza dubbio.

Io so che tu sai che io lo so (S5E14 – The One Where Everybody Finds Out)

Qui l’esplosività di Matthew Perry trova complicità in una straordinaria Lisa Kudrow che interpreta una Phoebe decisa a sedurre Chandler per costringerlo a dire la verità sulla sua relazione con Monica. Una puntata splendida, che resta negli annali della serialità USA.

L’ultima sera (S6E6 – The One on the Last Night)

Uno degli episodi che più si basa sull’intesa tra Matthew Perry e Matt LeBlanc è quello in cui Chandler saluta Joey per trasferirsi a casa di Monica. Per non lasciarlo al verde, e di fronte al rifiuto di un prestito, Chandler si inventa un gioco, la tazza, per dare a Joey un po’ di soldi. Una puntata di espressioni e di tempi comici da ricordare. (“That’s is the phone number…“)

La danza del poliziotto (S10E11 – The One Where The Stripper Cries)

Abbiamo scelto questa tra le varie puntate di throwback realizzate nelle 10 stagioni della serie: qui troviamo i giovani Chandler e Ross all’università alle prese con gli anni ’80 e con qualche difficile conquista amorosa che ha le fattezze di una Ellen Pompeo pre-Grey’s Anatomy. Una puntata particolarmente leggera, ma che aiuta a ricordare la ‘genesi’ del personaggio.

La proposta di matrimonio Parte I e II (S6E24-25 – The One with the Proposal – Part I & II)

Questa ‘bonus track’ era inevitabile perché raccoglie due dei momenti topici del personaggio di Chandler e della bravura di Perry. La prima scena è tratta dalla prima parte di questo doppio episodio che chiude la sesta stagione: è la quintessenza del personaggio di Chandler, che viene ‘verbalizzato’ quando lui e Monica incontrano per caso Richard e la nuova compagna la sera in cui Chandler aveva deciso di proporsi all’amore della sua vita. “Hi, I’m Chandler.. I make jokes when I’m uncomfortable“ può dirsi un mantra anche per Matthew Perry, come racconta in prima persona nella sua biografia.

Nella seconda parte, poi, c’è una delle scene più romantiche della serialità tv: la proposta di Monica a Chandler resta nella memoria per essere stata ottimamente scritta e straordinariamente recitata. Ma come racconta Perry nella sua autobiografia, l’ha girata in uno dei momenti più drammatici della sua dipendenza, della sua carriera e della sua vita, il che rende questo momento ancora più indimenticabile.