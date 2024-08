Matthew Perry, arresti per la morte dell’attore di Friends: in manette un medico e chi gli ha procurato la ketamina

Svolta nelle indagini sulla morte di Matthew Perry, attore di fama planetaria per la comedy Friends, nella quale interpretava Chandler Bing. Secondo quanto riporta in esclusiva TMZ, trovando poi conferma da AP tramite agenzia investigativa, ci sono stati degli arresti in seguito al suo decesso, avvenuto nell’ottobre 2023 in una villa di Los Angeles. A causarne la morte un annegamento dovuto a ketamina. Proprio questa sostanza stupefacente è alla base degli arresti odierni.

In manette sarebbero finiti un medico e alcune persone che hanno procurato la ketamina a Matthew Perry. Gli investigatore hanno sequestrato personal computer, smartphone e altri oggetti, grazie ai quali hanno potuto leggere messaggi in cui si parlava dell’attore, della droga da fargli avere e con quali modalità.

Era stata proprio TMZ a dare al mondo la notizia della morte dell’attore, che stava assumendo della ketamina come terapia per curare la propria depressione. La sostanza aveva una sua somministrazione sotto controllo medico, ma la notte dell’annegamento di sicuro le dosi erano andate oltre il limite.

Secondo il coroner che ha effettuato l’autopsia, è stata proprio la ketamina la causa della morte, in quanto gli aveva fatto perdere i sensi nella vasca idromassaggio per poi annegare. Secondo la testata, la ketamina che Perry assumeva non era quella prescritta in terapia e a confermare questa notizia sono state le analisi del sangue. I livelli di ketamina erano pari a quelli di una persona in anestesia generale.

Per gran parte della sua carriera Matthew Perry aveva avuto problemi legati all’alcool e alla tossicodipendenza. L’attore ne aveva anche parlato nella sua autobiografia intitolata Friends, amanti e la cosa terribile. La sua ultima memorabile apparizione è in Friends: The Reunion, special televisivo andato in onda nel 2021 con tutti i personaggi protagonisti della serie e disponibile su NOW. L’intera serie tv è invece su Netflix e Disney +.