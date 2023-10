Morto l’attore di ‘Friends’ Matthew Perry: le ultime notizie

Aggiornamento ore 2:25 – Stanno emergendo ulteriori dettagli sulle circostanze della morte di Matthew Perry. Anche in questo caso è il sito TMZ ad aggiornare la situazione. Confermando il ritrovamento del corpo dell’attore in casa sua, Perry sarebbe morto dopo aver fatto attività fisica. Nel dettaglio, avrebbe il suo assistente a fare una commissione. Quest’ultimo, tornato circa due ore dopo, ha scoperto che Matthew non rispondeva, a quel punto ha chiamato il 911. Tuttora le indagini sono ancora in corso.

Morto l’attore di ‘Friends’ Matthew Perry

È morto l’attore Matthew Perry, aveva 54 anni. La notizia arriva nel cuore della notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 ottobre e nel pomeriggio americano. Al momento le informazioni sono poche e frammentarie, ma la notizia sta già facendo in breve tempo il giro del mondo lasciando sotto choc i fan dell’attore e di Friends, la storica serie che lo ha reso famoso negli anni ’90.

Secondo i primissimi dettagli in arrivo dal sito TMZ, fonte di notizie che già in passato ha diramato annunci di questo tipo, le forze dell’ordine avrebbero trovato l’attore senza vita nella sua casa di Los Angeles. I soccorritori sarebbero accorsi a casa di Perry constatando il decesso per arresto cardiaco. Il corpo di Matthew Perry sarebbe stato trovato in una vasca idromassaggio, annegato.

Sempre le fonti di TMZ riportano che sul posto non sarebbero state trovate tracce di sostanze stupefacenti.

Ulteriori informazioni nelle prossime ore.

*IN AGGIORNAMENTO*