Il loro silenzio non era passato inosservato, ma hanno deciso di romperlo tutti insieme, uniti, così come hanno detto di essere sempre stati, fin da quando quella sit-com è esplosa nelle loro vite, travolgendoli di successo e popolarità. La morte di Matthew Perry ha scosso tutto il mondo dell’intrattenimento, e tra le dichiarazioni di cordoglio mancava quella dei suoi colleghi di set, ovvero il resto del cast di Friends, che ha finalmente deciso di parlare.

Friends, il cordoglio del cast

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno deciso di farlo con una note congiunta, rilasciata in esclusiva a People due giorni dopo la notizia della scomparsa del loro collega e amico Perry, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella notte tra sabato e domenica scorsa nella sua abitazione di Los Angeles:

“Siamo tutti profondamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici colleghi. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita incomprensibile. Con il passare del tempo diremo di più, come e quando potremo Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo.”

I sei attori hanno lavorato insieme per dieci anni, ritrovandosi di tanto in tanto davanti alla telecamera per delle reunion speciali all’interno degli altri progetti intrapresi dopo la fine di Friends. Solo lo speciale “The Reunion” del 2021, però, li ha rimessi tutti e sei insieme su un set, proprio quello della sit-com che li ha portati al successo. Una fonte vicina al Daily Mail ha riportato che Lisa Kudrow avrebbe espresso l’intenzione di adottare Alfred, il cane con cui viveva Perry.

Il messaggio dei creatori di Friends

Domenica, dunque prima delle parole del cast, anche i creatori della serie hanno diramato un comunicato: Marta Kauffman e David Crane, insieme al produttore esecutivo Kevin Bright (nomi che sicuramente vi suoneranno familiari, se avete visto e rivisto Friends, perché sono i primi che si leggono in chiusura degli episodi) hanno espresso il loro dolore con delle parole molto toccanti:

“Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla scomparsa del nostro amato amico Matthew. Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati di averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore si fa proprio un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta interpretare il ruolo di Chandler Bing, non c’era nessun altro per noi. Apprezzeremo sempre la gioia, la luce, l’intelligenza che ha portato in ogni momento, non solo nel suo lavoro, ma anche nella vita. Era sempre la persona più divertente nella stanza. Inoltre, era il più dolce, con un cuore generoso e altruista”.

Il comunicato chiudeva con un pensiero alla famiglia ed agli amici. Parafrasando i titoli originali degli episodi della serie, che cominciavano con “The One with/where” (“Quello con/quando”, abitudine che non è stata rispettata nell’adattamento italiano), i creatori e il produttore chiudono affermando che “Questo è davvero ‘the one where’ i nostri cuori sono spezzati”.

Le cause della morte

Non sono ancora state confermate, intanto, le cause della morte dell’attore. In questi giorni sarà effettuata l’autopsia per avere un quadro più chiaro di cosa sia successo nella notte tra sabato e domenica scorso, quando gli anni Novanta sono diventati un po’ più nostalgici.