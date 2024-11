Non è certo una novità che un concorrente di un talent show, magicamente, appaia in un altro talent show. Nei talent musicali, ormai, è praticamente prassi consolidata: oggi, ad esempio, durante lo speciale pomeridiano di Amici 24, la sfidante esterna di Chiamamifaro è stata Kimono, nome d’arte di Sofia Tornambene, non semplice concorrente ma addirittura vincitrice della tredicesima edizione di X Factor, andata in onda nel 2019.

Mercoledì scorso, nella seconda puntata de La Corrida di Amadeus, altro esempio, abbiamo visto Maria Luisa Carmela Pappalardo, ex concorrente sempre de La Corrida, ma nell’edizione 2019 condotta da Carlo Conti, già vista anche nelle audizioni di X Factor e a Strafactor, lo spin-off comico del talent show di Sky.

Tornando a parlare di vincitori, invece, ieri sera, l’undicesima edizione di Tú sí que vales è stata vinta da Matteo Fraziano, artista di ombre cinesi. Il 23enne proveniente da Roma, con la vittoria, si è aggiudicato il montepremi pari a 100mila euro in gettoni d’oro. Nella sua performance, Fraziano ha ricreato soprattutto volti di cantanti, usando le mani, e l’esibizione è stata subito apprezzata da Maria De Filippi che ha portato il concorrente direttamente in finale, durante le audizioni, con il Bonus Clessidra. Anche durante la finale, alcuni giudici non hanno nascosto il proprio supporto al concorrente.

Anche Matteo Fraziano non è un volto nuovo per quanto riguarda i talent show italiani. Già semifinalista di Britain’s Got Talent, Fraziano, infatti, ha anche preso parte alla scorsa edizione di Dalla Strada al Palco, il talent show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek, riservato agli artisti di strada.

Matteo Fraziano si è esibito precisamente nella prima puntata della terza edizione, andata in onda lo scorso 20 febbraio su Rai 2, risultando il più votato dal pubblico. Nella finale andata in onda il 26 marzo di quest’anno, invece, Fraziano si è piazzato al terzo posto.

Di seguito, potete vedere la sua prima esibizione a Dalla Strada al Palco.