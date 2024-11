Tú sí que vales 2024, vince Matteo Fraziano, artista di ombre cinesi

L’artista di ombre cinesi Matteo Fraziano vince Tú sí que vales 2024, il talent show del sabato sera di Canale 5 in streaming su Mediaset Infinity con la conduzione di Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e l’attrice Sabrina Ferilli come portavoce della giuria popolare. Fraziano vince 100.000 euro in gettoni d’oro.

A differenza delle altre puntate, la finale della trasmissione è andata in onda in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios di Roma.

Nel corso della finale di Tù sì que vales 2024, i concorrenti sono stati divisi in gironi di quattro artisti. Il vincitore sarebbe andato avanti nella corsa alla vittoria. Per esempio intorno a mezzanotte sono stati gli atleti di parkour Ruben e Ivàn, le Suore Bologna ovvero delle signore vestite da suora che hanno portato un numero su Raffaella Carrà, gli acrobati Hakuna Matata (visti ad America’s Got Talent 2024) e infine il comico romano Alessandro Serra. Sono passati alla finale a tre gli Hakuna Matata.

Anche durante la finale (qui il liveblogging di Tvblog) ci sono state le incursioni di Giovannino, un personaggio che si palesa all’improvviso durante la puntata per infastidire il più delle volte Sabrina Ferilli attraverso alcuni scherzi. Ad interpretarlo è stato Giovanni Iovino. Un altro appuntamento fisso presente anche nell’ultima è stato Scuderia Scotti. Si è rivelato particolarmente divertente il momento in cui Gerry Scotti si è lasciato cadere all’indietro con il talento Vincenzo quando questi ha dichiarato che la sua fiction preferita fosse Don Matteo.

Tú sí que vales 2024: i finalisti

I finalisti della puntata sono stati sono Matteo Fraziano, artista di ombre cinesi, Emanuele Condoleo, strongman, Rubén e Iván, atleti di parkour, Hakuna Matata, acrobati, Duo Sebas e Sonia, acrobati, Vlad e Sergey, ballerini di pole dance, Colombia Salsa Style, ballerini, Marceau Bidal, acrobata, Ssaulabi, atleti di arti marziali, Les Expirés, comici, Manuel Meledina, cantante, Forbidden Nights, ballerini e spogliarellisti, Geneviève Côté, cantante e rumorista, Suore Bologna, cantanti, Alessandro Serra, comico.