Ormai siamo abituati a leggere vicini i nomi di Amadeus e Carlo Conti, soprattutto quando si parla di Festival di Sanremo.

Anche per quanto riguarda La Corrida, però, i due conduttori, da stasera, hanno qualcosa in comune.

Nella seconda puntata dello storico varietà ideato da Corrado e condotto da Amadeus, in onda sul canale NOVE, tra i “dilettanti allo sbaraglio” visti all’opera (per la cronaca, la diretta ha migliorato di non poco lo show rispetto alla scorsa settimana), abbiamo trovato anche una signora che risponde al nome di Maria Luisa Carmela Pappalardo, proveniente da Catania.

La signora, dal lessico particolarmente forbito ma dal vizio di mangiarsi le parole, ha divertito il pubblico, parlando dei suoi studi e facendo anche pubblicità ai suoi libri:

Lieta di conoscerla. Configuro un onore per me! Se sono parente di Pappalardo? Non ho assodato. Nella vita, sono una scrittrice, ho conferito ben due lauree in Giurisprudenza e otto qualifiche presso enti di formazioni statali e regionali. Ho dedicato tutta la mia giovinezza allo studio e ora scrivo. I miei libri già sono editi in libreria. Il primo si intitola “Un uomo pavido privo di scrupoli e sentimenti”.

La precedente esperienza a La Corrida della signora Pappalardo non è stata tenuta nascosta, tutt’altro. Amadeus:

Non so se sembra anche a voi ma io è come se l’avessi già vista o sbaglio?

La signora Pappalardo, dopo aver per un attimo esitato, ha dichiarato che, “negli anni pregressi”, precisamente nel 2019, “ha aderito” a La Corrida (e nel 2017 ha anche aderito a X Factor e nel 2020 a Strafactor!) condotta da Carlo Conti, appunto, su Rai 1. Sia la concorrente che il conduttore, per la cronaca, hanno salutato Conti.

Nel 2019, Maria Luisa Carmela Pappalardo cantò Un amore così grande. In quest’edizione, invece, la scrittrice ha optato per una canzone del suo omonimo Adriano Pappalardo ovvero Ricominciamo, dedicando la sua performance al suo gatto “Gilbert Freud Junior” e al suo criceto.

La concorrente, infatti, ha urlato ai quattro venti il suo amore per gli animali, dichiarando di soffrire molto quando vede video di animali maltrattati su “TicchiTocco” (ovviamente, TikTok).

Dopo l’esibizione, la signora si è anche vantata del suo talento di scrittrice di barzellette, raccontando una barzelletta che non ha fatto ridere neanche per sbaglio…