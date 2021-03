Matrimonio a prima vista Italia 2021, le nuove coppie

Tre nuove coppie per una nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia: mentre gli abbonati a Discovery+ hanno potuto già seguire le gesta dei protagonisti della sesta edizione (la quarta targata Real Time), tutti gli altri potranno iniziare a conoscere i sei protahonisti – e dunque le tre coppie – a partire da questa sera, mercoledì 10 marzo dalle 21.20 sul canale 31 del DTT.

Il programma, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia si compone di otto puntate da un’ora che parte con un doppio appuntamento, utile a definire le coppie che si ritroveranno poi all’altare e che vivranno 4 settimane insieme per decidere se continuare la loro relazione o rivolgersi a un avvocato. A queste otto puntate, che procederanno con un appuntamento a settimana, si aggiunge il tradizionale epilogo del ‘dopo scelta’ (aka Sei Mesi Dopo).

Si tratta della seconda stagione realizzata in epoca Covid dopo la precedente che si è trovata investita dalla pandemia e dal lockdown proprio a un passo dall’altare: questo ha dato all’edizione 2020 un sapore particolare e ha anche contribuito ad asciugare una narrazione che si è necessariamente – e per fortuna – concentrata esclusivamente sui protagonisti e sulle dinamiche delle loro coppie. In questo caso, peraltro, si è dovuta attivare una diversa procedura per i casting, che invece nella scorsa edizione non avevano subito restrizioni da Covid, se non nella selezione della coppia chiamata a sostituire quella formata da un’operatrice sanitaria che scelse di restare ‘in trincea’ e di rinunciare al programma tv.

Nella scorsa edizione, il Covid inoltre ‘ridimensionò’ anche la presenza degli esperti, che non cambiano: confernati infatti la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. A loro il compito non soltanto di formare le coppie sulla base interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici, ma anche di affiancare i protagonisti in questo esperimento (nonché prodotto di real life entertainment) per aiutarli nei momenti più difficili della loro esperienza, in primis l’uscita dalla bolla della Luna di Miele.

Siamo quindi pronti a vedere all’opera gli esperti e soprattutto siamo curiosi di conoscere i protagonisti di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Le coppie del 2021 hanno un compito particolarmente difficile, perché non è certo semplice conquistare i telespettatori come hanno fatto Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, nonché Andrea e Nicole. Ci vuole impegno. Appuntamento dal 10 marzo 2021 alle 21.15 su Real Time.