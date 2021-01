La sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia debutterà martedì 19 gennaio su Discovery+, la nuova piattaforma pay del Gruppo Discovery che ha ormai iniziato le sue ‘trasmissioni’ regolari per gli abbonati. A poche settimane dalla fine della discussa – e per molti versi appassionante – edizione 2020, MAPV è pronta a schierare sei nuovi singles per la formazione di tre nuove coppie che si conosceranno direttamente all’altare e cercheranno di capire se sono fatti l’uno per l’altra nelle successive 4/5 settimane.

Dopo aver superato con successo la prova organizzativa e produttiva dovuta al Covid-19, Matrimonio a Prima Vista Italia ha evidentemente ottimizzato il proprio piano di produzione, realizzando due edizioni a stretto giro: viene il ‘sospetto’ che le tre nuove coppie siano frutto dello stesso casting da cui sono venuti fuori Giorgia e Luca (che ci hanno fatto sognare), Gianluca e Sitara (che ci hanno fatto stupire), Nicole e Andrea (che ci hanno fatto talvolta innervosire), ma in fondo non ci sarebbe nulla di male: si tratterebbe di ottimizzazione delle risorse in tempi di pandemia. Se a questo aggiungiamo il post-docureality, l’edizione si è rivelata una delle più ‘spicy’ della sua storia: la relazione tra Sitara e Andrea dopo la separazione e quella tra Nicole Soria e Marco Rompietti, già marito altrui nell’edizione 2019, ha dato un ulteriore brivido ai telespettatori. Peccato che sia Sitara e Andrea sia Marco e Nicole si siano lasciati.

Ora è tempo di nuove coppie, quindi, e le conosceremo dal 19 gennaio: a sceglierle l’ormai consolidato gruppo di esperti formato dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. E sembra che nella ‘nuova’ formula, inaugurata col passaggio a Discovery, il ruolo degli esperti abbia finalmente trovato una misura, sia nei ‘meriti’ scientifici che nella gestione delle relazioni: vedremo se questo si confermerà anche in questa nuova edizione.