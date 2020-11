Matrimonio a Prima Vista ha appena svelato al pubblico in chiaro di Real Time cosa è successo dopo la scelta. E così tutti sanno che Sitara e Andrea si sono messi insieme dopo la separazione dai rispettivi partner e che Giorgia e Luca si sono lasciati e pure in malo modo, distruggendo la favola d’amore che avevano costruito in un mese di frequentazione, nella quale avevano persino introdotto (forse UN PIZZICO prematuramente) l’argomento ‘bambini’. Gli abbonati Dplay Plus, intanto, hanno potuto vedere anche cosa è successo ancora dopo, grazie allo speciale “Tutta la verità” che andrà in onda in chiaro martedì prossimo, sempre in prima serata e sempre sul canale 31 del DTT. E le sorprese non sono mancate. Uno speciale registrato a messa in onda terminata e a reazioni social incamerate: considerato che si fa rifermento alle reazioni seguite allo scorso speciale, questa registrazione deve essere avvenuta solo pochi giorni fa. E immagino previo tampone di tutti, visto che erano tranquillamente in studio senza mascherina ma distanziati. Assente giustificato Gianluca, ora trasferitosi a Copenhagen per lavoro e impegnato in una nuova relazione: invia un videomessaggio nel quale si rivolge all’ormai amica Sitara per dirle “Guarda che ora sei tu l’ex della quale devo dar conto alla mia nuova compagna“. E la ‘zeppata’ è servita. Sempre pensato che Gianluca fosse il migliore della compagnia.

Assente ‘ingiustificata’ Nicole, che ha scelto di non incontrare Sitara e Andrea per non rientrare in una spirale ‘tossica’ come quella vissuta nel precedente speciale, con Sitara schieratasi contro e parole non molto piacevoli per il trio. E così sceglie di incontrare solo gli esperti in separata sede per dire la propria verità. Ma partiamo dal vero mistero della fede di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista, Luca e Giorgia.

MAPV 2020, perché si sono lasciati Luca e Giorgia?

Li avevamo lasciati rabbiosi, intenzionati a non parlarsi più, pronti a rinfacciarsi ogni cosa detta. Li abbiamo ritrovati ancora così, più o meno. Luca trema ancora per la rabbia, e si capisce quanto avesse investito in questo esperimento e quanto sia stato sempre estremamente lucido, solido e sincero. Giorgia sembra un’altra, distaccata, quasi algida, ancora più bella se possiamo dirla tutta. Ma cosa è successo dopo il matrimonio?

E’ Luca a spiegare come sono andati fatti e perché si sono lasciati: la rottura definitiva è avvenuta a seguito di una ennesima discussione che ha visto Giorgia lamentarsi (a quanto detto dal marito) dell’invadenza dell’amica ed e fidanzata di lui Annalisa. Nell’apice della discussione Giorgia ha evocato la madre di Luca, scomparsa: una ferita che il ragazzo, come conferma agli esperti con grande sincerità, sta ancora cercando di metabolizzare.

“Tua madre….” “Non finire la frase, Gio! Non la finire che l’hai iniziata male!” “No, io nomino tua madre quanto mi pare! Tua madre…”, “Gio, non andare avanti! Non continuare! Non toccare mia madre!”, “No, io lo devo dire! Tu hai proiettato tua madre su Annalisa!”.

Questo in sintesi e per come ci è stato raccontato lo scontro finale tra i due. “Se c’è una cosa che non mi devi toccare è mia madre. Ci conosciamo solo da due mesi: io non so niente di te e tu non sai niente di me! Come ti permetti di dare queste sentenze? Come ti permetti di entrare in cose mie così private?“ ribadisce Luca a Giorgia alla presenza degli esperti di Matrimonio a Prima Vista. Ed è stata questa ‘prepotenza’ vissuta, questa mancanza di rispetto a far togliere a Luca la fede e ad appoggiarla sul tavolo. Qualche giorno dopo, proprio alla registrazione dello speciale E Poi, Luca dice di essere arrivato più calmo e pronto a parlare, ma proprio in quell’occasione ha saputo da qualcuno che Giorgia stava con già un altro (cosa negata dalla ragazza): “E lei diceva che ero l’amore della sua vita! Dopo una settimana stava con un altro!”. Da qui la decisione definitiva di non tornare più con lei, anzi di non vederla proprio quel giorno alla registrazione: avrebbe dovuto tirar fuori quell’argomento e non gli andava di spiattellarlo così, a caldo.

Giorgia, dal canto suo, continua a lamentare il fatto che in quella storia c’era un po’ troppa gente, che le tensioni erano sempre più forti, che lui continuava a dirgli cosa fare e cosa no (“No, Giorgia, è che visto che non ci conosciamo ti dicevo quello che non mi piaceva subito, non come te che non mi hai mai detto tutto subito“) e lo scontro si acuisce anche in studio quando lui nega di avergli mai detto di amarla. Su questo meglio sorvolare. E alla fine lui non sta con nessuna da allora, lei ha iniziato una nuova relazione. (E l’ipotesi di Nada Loffredi, per la quale Luca ha avuto paura di dover lasciare il suo mondo all’arrivo di Giorgia, onestamente non mi sembra stia molto in piedi visto comelui invece era apparso subito disposto a mettere in gioco tutto di sé. Ma se uno ti chiede di non nominare la mamma morta e tu vai avanti a caterpillar…).

Ah, indovinate chi è intervenuta inserendosi nel discorso per dire la sua su come ci si sarebbe dovuti comportare in quella situazione? Bravi, Sitara!

Matrimonio a Prima Vista, cosa è successo tra Sitara e Andrea? (E Nicole?)

Dosi massicce di maturità nel ‘triangolo’ – che triangolo formalmente non è -tra Sitara, Andrea e Nicole. Come anticipato, Nicole ha scelto di non partecipare al tutti contro tutti di questa quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista per non sentirsi di nuovo attaccata da Sitara e dall’ex marito, ma la coppia non le ha risparmiato critiche e bordate anche in sua assenza. Andrea la definisce la persona più falsa tra le sei in gioco, preoccupata più del suo personaggio che della storia, troppo ‘santarellina’ impegnata a far uscire una cattiva immagine di lui nella quale non si ritrova. In fondo cosa avrà mai detto? Che esteticamente la moglie non gli piaceva? Suvvia. Anche Sitara del resto lo difende: “In fondo è stato onesto… ha detto solo che lei non era il suo tipo“. Beh, non è proprio la parafrasi di “C’è solo un problema: non mi piaci esteticamente“. Anche perché sappiamo benissimo cosa sarebbe successo se qualcuno a parti inverse le avesse detto che il taglio di capelli era brutto.

L’assenza di Nicole non ha quindi fermato la coppia (leggi Sitara) da giudizi tranchant sulla ex moglie di Andrea. Ma la coppia non è più una coppia: anche Sitara e Andrea si sono lasciati. Per ora. La colpa è della trasmissione tv, visto che puntualmente dopo la puntata scattavano le litigate, in presenza e a distanza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stata la quinta puntata (è il 27 ottobre) quella nella quale la questione ‘Bellezza’ emerge in tutta la sua violenza. Lei si sente usata, lui ribadisce che non riesce neanche ad andarci a letto, salvo poi cambiare atteggiamento quando la famiglia gli dice di non lasciarsela scappare: “Ma allora tu chi sei?! Quello che vivo o quello che vedo in tv?!” gli dice Sitara al telefono. E lui, che non vuole essere messo in discussione ma adorato come fanno mamma e papà – non a caso tatuati sul petto – chiude la storia.

Direi che c’è poco altro da aggiungere, se non il fatto che di fronte agli esperti sembra ancora coinvolto e quasi spinto a tornare sui suoi passi, con Sitara che sembra decisa a riprovarci. Vedremo. Anzi, vedranno.

Intanto Nicole si prende il suo spazio per dire la sua, ma soprattutto per raccontare di sé. E ora lei ha una nuova storia, fresca, nella quale crede molto, con una persona del mondo dello spettacolo (a quanto si è capito), che però intende difendere. Noi guardiamo già alla prossima edizione.