Matrimonio a prima vista… E poi: cosa è successo dopo la scelta?

Cosa è successo alle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 dopo la decisione finale? Ce lo racconta lo speciale “…E poi”, disponibile in esclusiva su DPlay Plus, quindi solo per gli abbonati alla piattaforma OTT Discovery.

Rilasciato subito dopo la scelta, ci racconta cosa ne è stato delle tre coppie protagoniste di questa edizione, ovvero Luca e Giorgia, Gianluca e Sitara e Nicole e Andrea. E andiamo a vedere, quindi, cosa è successo.

Partiamo dalle dolenti note: Giorgia e Luca si sono lasciati dopo un mese dalla scelta. E’ finita malissimo. A far scoppiare la relazione per Luca è stata la gelosia, per Giorgia la distrazione nei suoi confronti. Ormai sono talmente ai ferri corti che Luca non vuole vederla neanche al cospetto dei tre esperti, così come quando lei andò a prendere i suoi vestiti in casa si fece trovare con tutti gli amici. Lui, dunque, evita il confronto perché non ama le liti. Lei lo accusa di essere un vigliacco. Peccato, sembravano così innamorati. E arriva anche un semi-confronto con Annalisa, la ex/amica di Luca: in mezzo un vocale registrato da Luca durante una discussione con Giorgia che il ragazzo ha inviato all’amica per farle capire che non era lui a esagerare, ma lei a essere ossessiva. E lei confessa di avergli controllato il cellulare. Peccato. Vabbè, fine.

Ma la vera svolta arriva dalla coppia Nicole – Andrea, che si intreccia con quella composta da Gianluca e Sitara.

Si inizia con Nicole in sala e con Andrea in cuffia: a vedere lei sembra che la relazione vada ancora bene. Di fatto si ripercorrono i punti centrali della loro relazione, come la dichiarazione di Andrea che le disse pochi giorni dopo le nozze che esteticamente non gli piaceva e la sensazione di Nicole di essere stata usata sessualmente. “Contraddittorio questo aspetto, perché se una non piace è difficile poi andare al punto” dice Nada; nello stesso tempo in ‘confessionale’ Andrea non si smentisce e dice che “si veniva dopo un lockdown e gli ormoni erano un po’ a palla”.

Nicole racconta che il giorno stesso della scelta, appena un’ora dopo, lui è partito per Pesaro. Lui ha detto che doveva lavorare, il padre invece gli aveva dato libertà eppure lui ha deciso di non restare la sera con lei, conoscere i suoi amici e fare la serata programmata. Lui non si è mosso da Pesaro, lei ha cercato di organizzarsi con il lavoro, ma di fatto la relazione è finita dopo la scelta (dopo un pranzo e dopo un po’ di ‘divertimento’). Alla fine un’ora dopo quelle belle parole della scelta era sulla strada di casa. E in un confessionale ammette che forse era meglio che dicesse no. “Questa persona non mi ha dato niente i giorni dopo la scelta” continua a dire Andrea in confessionale. Certo, te ne sei andato di corsa. MA ANCORA PARLA?

E qui il colpo di scena. Andrea ora ha una relazione con Sitara (e Andrea in confessionale se la ridacchia…). I nodi vengono al pettine, insieme a tutte le discussioni fiume sul rispetto, la lealtà, la sincerità con cui ha tormentato Gianluca nelle settimane di questo Matrimonio a Prima Vista per quell’sms della ex in viaggio di nozze. E ora…

E ora Sitara racconta di come si sia fermata una volta al ristorante di Andrea con degli amici, a metà agosto, trovandosi sulla strada delle vacanze. Hanno fatto serata a Urbino, si sono sentiti nelle settimane successive “ed è nata un’amicizia”. Sitara dice di essere tranquilla: la relazione tra Nicole e Andrea era finita da tempo, sentiva sì Nicole ma non è mai stata amica e le rinfaccia anche il modo in cui lei ha cercato di capire se tra i due ci fosse una relazione. Lei lo avrebbe fatto meglio, ovviamente.

E ora Sitara fa anche la gelosa perché Nicole, a relazione non ancora ufficializzata, aveva invitato Andrea nella sua casa in vacanza e non lei. In fondo era il marito. Lei non fa parlare mai. E questa scena l’ho già vista, come nota anche Quattrini, che le dice “IMPARA AD ASCOLTARE!”. Ecco. Sitara dice a Nicole di frequentare Andrea solo il giorno della separazione e Nicole giustamente contesta l’occasione, la situazione, la modalità, il non aver colto un’occasione più riservata, più solidale. E Andrea ora conferma che stanno cercando di ‘incastrarsi’: Sitara sta per lo più a Pesaro, lui la vive con quell’entusiasmo che non ha mai provato verso la moglie. Anzi le rinfaccia in presenza degli esperti che lei “è brava a parlare, ma vuole fare un po’ la vittima”. Lui gongola come pochi al mondo a essere contesto tra due donne, Sitara anche è la quintessenza della ‘soddisfazione’ della vittoria. “Condividiamo soprattutto le mie passioni insieme, cosa che non sono riuscita a fare con Nicole” dice lui. Che è al centro di tutto il suo mondo, insieme alla famiglia. “Sitara è entrata nella mia vita, nella mia famiglia” dice Andrea.

Vabbè. E se c’è un uomo soddisfatto è Gianluca. Dopo settimane di ingiurie ha finalmente la sua rivincita. E in effetti Nada sottolinea che la coppia Gianluca – Sitara è stata la grande protagonista di questa edizione: lei ha cacciato il peggio col marito, mentre sembra che con Andrea sia tirando fuori il meglio, come conferma anche il gentilissimo papà di Andrea. Gianluca dice di essere molto contento: è felice per la loro unione, perché gli piace Andrea e perché non prova gelosia per Sitara. Devo dire che Sitara e Andrea sono davvero perfetti l’uno per l’altra.

Davvero perfetti.

Matrimonio a Prima Vista 2020 riserva la parte più scoppiettante proprio nello speciale.