Matrimonio a Prima Vista Italia, nodi al pettine nella quinta puntata

La quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 ritrova la sua consueta collocazione del martedì sera e si prepara ad allietare i telespettatori di Real Time, pronti a collegarsi col canale 31 del DTT dale 21.20 per sapere come stanno affrontando la seconda settimana di nozze le tre coppie protagoniste.

Con la fine della luna di miele, le coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia sono ormai al termine della prima settimana di conoscenza e di nozze: sono passati circa cinque/sei giorni dallo scambio delle fedi e ora le tre coppie iniziano a conoscere le case altrui, iniziano a trasferirsi in una casa comune o presunta tale. E i nodi vengono al pettine, ancor più nettamente di quanto non siano usciti nei giorni della bolla del viaggio di nozze. Una bolla che per alcuni, come Gianluca e Sitara, è scoppiata subito.

Partiamo proprio da loro. Dopo lo scontro avuto alla fine della luna di miele, i due si sono presi un pizzico di pausa. Nel frattempo Gianluca ha trovato un appartamentino per loro a Firenze e quando finalmente Sitara è salita a trovarlo è ripartito subito il duello: lei è ferma nelle sue posizioni, ferita dal fatto che lui sia stato contattato e abbia contattato la ex che avrebbe dovuto sposare, lui è stanco di essere maltrattato e sbotta. Senza di lui la coppia svanisce. Interviene Nada: il problema di base è che Sitara trasferisce i tradimenti subiti su qualsiasi comportamento altrui. Un matrimonio sulle montagne russe che potrebbe precipitare velocemente.

Altalenante anche il rapporto tra Andrea e Nicole: lei è davvero immersa nel sogno della moglie, lui confessa alla telecamera e poi a lei di non essere coinvolto. “Non mi piace … Stanotte non sono riuscito ad andarci… se volevo potevo svegliarla e fare qualcosa con lei ma non l’ho fatto” dice in un confessionale di gran tatto, grande maturità emotiva e che testimonia un consolidato rispetto verso la partner. “Mi raccomando alle parole che usi per parlare con me perché sai che persona sono” le dice lui. Lei si chiude a riccio, anche perché lui fa capire che senza attrazione non si cantano messe matrimoniali (“Direi che non è neanche il caso di farti vedere il piano di sopra della casa…”), mentre lui cambia un po’ idea quando la vede inserirsi bene nella sua famiglia. Quando vede che mamma. padre, sorella, cognata gli consigliano di non lasciarsela scappare, lui inizia a guardarla con altri occhi. Anche quando la vede ballare salsa. Proprio delle ottime premesse.

Luca e Giorgia, invece, sono davvero lanciatissimi verso una vita in comune: hanno preso casa insieme, conoscono le rispettive famiglie. E quella di Luca è fatta dagli amici, tra cui anche la ex fidanzata: l’intelligenza delle persone si vede in questo, ovvero nella relazione che Giorgia e la ex instaurano, fatta di aperture e complicità. E l’affetto che circonda la coppia è davvero confortante e stimolante: una bella sorpresa aspetta gli sposi. E ci auguriamo che continuino così.