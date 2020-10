Matrimonio a Prima Vista Italia ha affrontato la sfida del COVID e arriva in chiaro questa sera, martedì 6 ottobre, su Real Time dalle 21.20 con la seconda stagione realizzata per il gruppo Discovery.

Dopo l’anteprima su DPLay Plus, le prime due puntate della nuova stagione sono pronte alla messa in onda in chiaro: altre tre coppie sono state selezionate dagli esperti, disposte a mettersi in gioco – almeno stando a quanto dichiarato – per far funzionare una unione ‘benedetta’ dalla ‘scienza’ e dalle percentuali di affinità.

Ad analizzare e combinare le coppie – sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici – sono stati anche quest’anno la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, anticipazioni prime puntate

Certo è che la Pandemia ha lasciato il segno in questa produzione: la selezione dei concorrenti era stata completata a metà febbraio ma il lockdown ha fermato tutto e ha anche interrotto i sogni di qualcuno. Come anticipato nella presentazione delle tre coppie protagoniste, una delle selezionate si è trovata a dover scegliere tra lavoro e matrimonio e non ha esitato molto, più che comprensibilmente, a optare per il primo, interrompendo così la sua esperienza romantica, e anche quella del partner per lei scelto. Una terza coppia è quindi è entrata in corsa, non appena la fine del lockdown l’ha permesso.

Da qui è ripresa la produzione, all’insegna dei tamponi, delle procedure di sicurezza, del distanziamento sociale e delle precauzioni necessarie per garantire la salute di cast & crew e per permettere al programma di essere completato.

Questo si è tradotto in cerimonie senza feste, limitate agli sposi e a un testimone a testa e le vedremo nella seconda delle due puntate in onda stasera. Le procedure di sicurezza hanno anche stravolto alcuni dei momenti tipici dei preparativi, come la scelta dell’abito: e anche su questo avremo di che discutere.

Una sola location per tutte le cerimonie, viaggio di nozze in Italia e poi 5 settimane da vivere come marito e moglie: in questo il programma non è cambiato molto. Al termine delle cinque settimane gli sposi dovranno comunicare agli esperti se restare insieme o avviare le pratiche per il divorzio (non sempre semplicissime).

Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia ed è composto da 8 puntate da un’ora ciascuna. Il programma va in onda il martedì sera dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31) ed è visibile in live streaming sul sito DPlay, dove poi è disponibile free on demand. Gli abbonati a DPlay Plus potranno vedere la nuova puntata subito dopo la messa in onda in chiaro della precedente.

L’hashtag ufficiale è #MatrimonioAPrimaVista.