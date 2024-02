La cosa più bella della ‘pax’ televisiva sanremese, quando c’è, non è tanto nei crossover tra canali tv (ultimo esempio Amadeus e Fiorello ospiti di Fazio sul Nove mentre vedono l’Inter su DAZN…), ma le iniziative social e marketing delle altre reti. Sempre più spesso, infatti, Sanremo è lo spunto per una campagna ad hoc che ‘asseconda’ l’evento, lo cavalca, lo sfrutta e ci gioca: un uso intelligente – se si sa fare – per creare una complicità che avvicina al proprio pubblico (che poi è sempre lo stesso) e che favorisce l’engagement e diverte.

In un Festival senza controprogrammazione, uno dei pochi baluardi del palinsesto ‘regolare’ è (oltre Chi l’ha visto?) è MasterChef Italia 13 che non salta il suo appuntamento al giovedì (qui il nostro live), nonostante su Rai 1 si consumi la Terza Serata di Sanremo 2024. Come fare, dunque, per tenersi caro il pubblico? Beh, non spoilerando sui social i nomi degli eliminati della puntata.

MasterChef Italia ‘stoppa’ i social per Sanremo 2024

“Sappiamo che questa sera, per causa di forza maggiore, non tutti seguirete MasterChef Italia (VI PERDONIAMO), quindi per non spoilerarvi nulla posteremo solo nei prossimi giorni di dovrà abbandonare la Masterclass”

scrive il (sempre notevolissimo) team social del cooking talent di Sky Uno. Non si nomina Sanremo, ma le note dicono tutto e il riferimento è fin troppo evidente. Una mossa davvero molto interessante nella costruzione del rapporto (e nella cura) del ‘cliente’. La copertura c’è, ma si salvaguardia il ‘clou’ di puntata anche con “Spoiler Alert” su IG, pratica consueta ma stasera con più valore. Chapeau.

Netflix canta “Ritornerai”

Chi da qualche anno acquista regolarmente spazi nel corso delle serate del Festival per promuovere i propri programmi è Netflix. Nei blocchi in rotazione è apparsi, infatti, il lancio di Nuova scena, talent show sul mondo rap con Fabri Fibra e con Geolier e Rose Villain, entrambi in gara a Sanremo 2024. Ma ad aver conquistato l’attenzione dei telespettatori è sicuramente la campagna ‘Icone’ con la bellissima “Ritornerai” di Bruno Lauzi come colonna sonora. Anche qui il tema portante è tutto nella ‘distrazione’ dalle abitudini di consumo OTT e pay da parte dei telespettatori, che quando c’è Sanremo vedono poco altro. Una apertura al contesto di consumo e di mercato che ci avvicina a stili di comunicazioni d’oltreoceano e a quella ‘eccezionalità’ che si incontra, ad esempio, per il SuperBowl.