Questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la diciassettesima e la diciottesima puntata della tredicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 13, 17esima e 18esima puntata 8 febbraio 2024: anticipazioni

Nelle due puntate di questa sera, si parlerà delle nuove frontiere della sostenibilità in cucina.

Gli 8 cuochi amatoriali rimasti in gara, nella 17esima puntata, affronteranno una Golden Mystery Box con ingredienti green “alternativi”, che avrà una dinamica a sorpresa.

A seguire, ci sarà un nuovo Invention Test. L’ingrediente sostenibile protagonista di questa prova sarà l’aglio.

L’ultimo Skill Test di questa stagione, invece, che vedremo nella 18esima puntata, sarà dedicato alla cucina che si prende cura del territorio, valorizzandone gli ingredienti. Gli ospiti saranno due esempi di sostenibilità, entrambi detentori di una stella Michelin e una stella verde Michelin: la chef Chiara Pavan del ristorante Venissa, sull’isola di Mazzorbo a Venezia, che parlerà della sua idea di cucina ambientale, che rispetta, e allo stesso tempo, descrive l’ambiente, e lo chef Riccardo Gaspari, del Sanbrite a Cortina d’Ampezzo, che parlerà della sua cucina rigenerativa, capace di impiegare gli scarti e dare valore ad ingredienti tipici del bosco.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I cuochi amatoriali attualmente presenti nella cucina di MasterChef Italia 13 sono Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Deborah, 30enne team leader, del reatino, Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze, Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista, Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia, e Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese.

MasterChef Italia 13, 17esima e 18esima puntata 8 febbraio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 13 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà le due puntate in tempo reale con il consueto liveblogging.