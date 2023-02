I finalisti di MasterChef Italia 12

MasterChef Italia 12 ha i suoi finalisti: si tratta di Bubu – che arriva direttamente alla finale dopo l’Esterna al Tre Stelle Michelin di Mauro Colagreco -, di Hue, che supera il Pressure Test, di Edoardo e di Mattia. Sono loro ad aver superato le prove della penultima puntata (qui il live) e si sono guadagnati l’ingresso nell’ultimo, attesissimo, doppio appuntamento con il cooking show di Sky Uno.

Hanno dovuto lasciare la Masterclass ‘a un passo dal sogno’ Roberto, uscito dopo un Invention Test spirituale che non è andato d’accordo col suo animo caotico, e Sara, che non è sopravvissuta al Pressure Test.

Di fatto la vera e propria ‘semifinale’ ci sarà solo con la prima delle due puntate di giovedì prossimo, quando i reduci daranno il tutto per tutto per agguantare uno dei tre posti disponibili per la finalissima, quella nella quale ciascuno è chiamato a presentare il proprio menù ai giudici. Una selezione di piatti, dall’antipasto al dolce, che rappresenti il proprio percorso all’interno della MasterClass, che unisca il proprio estro alle tecniche apprese nel corso delle settimane.

Dai 20 che sono entrati, solo in quattro arrivano alla sfida più combattuta e tesa di tutte: l’ultima chiamata per giocarsi fino in fondo la chance di essere il 12esimo MasterChef italiano e di aprirsi definitivamente una strada nel mondo della ristorazione. Non che la vittoria si traduca automaticamente in un futuro in cucina: in passato molti che non sono arrivati nella finalissima hanno intrapreso il proprio, desiderato, cammino in cucina, propria o altrui, stellata o meno.

Il momento decisivo, comunque, si celebrerà, però, solo la prossima settimana: solo giovedì 2 marzo, infatti, ci sarà l’eliminazione ‘più eliminazione’ di tutta la stagione.

Cosa si vince a MasterChef Italia?

Il vincitore di MasterChef Italia porta a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio (primo?) libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e un corso di cucina presso l’Alma, scuola internazionale di alta cucina italiana.