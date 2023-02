Oggi, su TV8, a partire dalle ore 19:05, avrà inizio la nuova stagione di Home Restaurant, il programma condotto da Giorgio Locatelli (attualmente in tv anche nella dodicesima edizione di MasterChef Italia) e prodotto da Banijay Italia che, quest’anno, vedrà come novità principale, l’ingresso nel cast di Enzo Miccio.

TvBlog ha intervistato l’inedita coppia che valuterà, in ogni puntata, due coppie di aspiranti home chef che trasformeranno per un giorno la loro casa in un vero e proprio home restaurant, nel tentativo di vincere 1000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di entrare nella community de Le Cesarine, la più antica rete di home restaurant e cuochi casalinghi in Italia.

Come si può notare dal video che trovate in alto, la complicità tra Giorgio Locatelli ed Enzo Miccio è evidente. Tra chi sarà il giudice più esigente, assisteremo ad una bella lotta:

– Giorgio li fa tremare!

– Enzo li fa piangere! Giuro! Non uno, non due, 3-4 volte.

Sia lo chef che il wedding planner/designer sono rimasti soddisfatti del livello degli home restaurant di questa seconda stagione, aggiungendo anche quali devono essere, secondo loro, i requisiti fondamentali per un home restaurant che si rispetti:

Un Home Restaurant che si rispetti deve essere conviviale, accogliente, sincero e bello.

Non sempre, però, tra Locatelli e Miccio, c’è stata una rigorosa divisione dei compiti (Giorgio Locatelli si occuperà della preparazione dei cibi mentre Enzo Miccio valuterà la presentazione della casa):

– Enzo, ogni tanto, butta l’occhio nella cucina e dice che non gli piace questo e non gli piace quello, io mai!

– Lo chef, ogni tanto, dà i suoi commenti a proposito del piattino pane, ad esempio, o del sottopiatto, che proprio non gli va giù! Quindi devo dire che è stata una challenge molto interessante.

Fare il giudice a MasterChef Italia, per Giorgio Locatelli, è un compito più semplice rispetto a Home Restaurant:

Home Restaurant e MasterChef sono due programmi molto differenti. In Home Restaurant, la casa e la convivialità sono importanti tanto quanto la qualità del servizio. MasterChef, invece, è molto più tecnico, è la relazione della persona nel piatto e il giudizio. MasterChef, a giudicare, è molto più semplice.

Secondo Locatelli, infine, il successo di MasterChef ha influenzato notevolmente il livello della cucina amatoriale nel nostro paese: