MasterChef Italia 12 si avvicina alla finale: questa sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle 21.15 va in onda su SkyUno la penultima puntata di questa stagione, inziata a metà dicembre, continuata con qualche polemica e ora alla ricerca del suo vincitore. Qualche polemica di troppo ha coinvolto Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo per alcune loro battute ai concorrenti, che si sono sentiti offesi e sminuiti. Con loro in giuria sempre Giorgio Locatelli. Ma adesso si guarda solo alla vittoria: oggi saranno scelti i finalisti.

MasterChef Italia 12, i concorrenti in gara

Sono in 6 a conquistare i posti disponibili per la finale:il 19enne Bubu, il 26enne Edoardo, la vietnamita Hue, il 37enne Mattia, gestore di una enoteca a Bolzano, il 34enne Roberto e infine Sara, 27enne di origini marocchine.

MasterChef Italia 12, gli ospiti della semifinale

Altri superospiti in questa edizione di MasterChef. A giudicare e commentare i piatti dei concorrenti ci saranno la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022, ospite dell’Invention Test, mentre per la loro prima cucinata in un ristorante stellato si va a Menton, in Francia, per provare l’ebrezza di stare ai fornelli di un ristorante Tre Stelle Michelin come Mirazur, da Mauro Colagreco.

MasterChef Italia 2022, le prove

Il filo conduttore della serata è il cibo come “carezza per il palato e per l’anima”. Prima prova come sempre la Mystery Box, questa volta all’insegna della consapevolezza per ripercorrere il viaggio fatto fino a questo momento, mentre l’Invention Test si muove tra anima e cucina con Jeong Kwan. Per la Prova in Esterna, come detto, si va nelle cucine del Mirazur. Si chiude con il Pressure Test che determinerà la rosa dei finalisti.

Chi fa MasterChef Italia?

MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Paola Papa, Sonia Soldera, Alberto Di Risio, Alessandra Tomaselli, Ilaria Barosi, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef Italia 2022-2023, come vederlo in streaming

Il programma va in onfa ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. L’hashtag ufficiale è #MasterChefIt.