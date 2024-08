Dopo Morgane-Detective Geniale e Sophie Cross, su Rai 1 debutta un’altra serie tv francese: Master Crimes resta nell’ambito del poliziesco, con una protagonista che, al pari delle altre due produzioni sopra citate, è tanto brillante quando originale nel suo carattere, cosa che la rende irresistibile agli occhi del pubblico. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Master Crimes, cast

A guidare il cast della serie c’è Muriel Robin, attrice comica molto nota in Francia, qui nei panni della protagonista.

Muriel Robin è Louise Arbus, la protagonista: una criminologa che riprende a collaborare con la Polizia;

Anne Le Nen è la Capitana Barbara Delandre, colei che deve affiancare Louise nelle indagini;

Olivier Claverie è il Commissario Oscar Rugasira, colui che chiede a Louise di tornare a lavorare con le Forze dell’Ordine;

Victor Meutelet è Samuel Cythere, studente scelto da Louise per diventare uno dei suoi collaboratori;

Astrid Roos è Mia Delaunay, studentessa scelta da Louise per diventare una delle sue collaboratrici, nonché figlia dell’uomo che anni prima la protagonista ha fatto incarcerare;

Thaïs Vauquières è Valentine Vallée, studentessa scelta da Louise per diventare una delle sue collaboratrici;

Nordine Ganso è Boris Volodine, studente scelto da Louise per diventare uno dei suoi collaboratori;

Nicolas Briançon è Pierre Delaunay, uomo in prigione dopo che Louise si era convinta fosse colpevole di un reato, nonché padre di Mia;

Michaël Cohen è Théodore Belin;

Léon Durieux è Grégoire;

Marion Creusvaux è Noémie Lacoudre;

Roman Freud è Thomas Delandre.

Master Crimes, la trama

Louise Arbus è docente di Psicocriminologia alla Sorbona di Parigi. Donne di grande intuito ma con un carattere difficile da sopportare, da anni non vuole più collaborare alle indagini della Polizia, dopo aver condannato Pierre Delaunay, che ora crede fermamente innocente.

Il commissario Rugasira riesce però a convincerla a tornare in azione, dopo un delitto in cui sul corpo della vittima è stata scritta una frase tratta dai libri della protagonista: “Aspetto l’assassino perfetto”. Di fronte a questa sfida personale, Louise accetta di tornare a lavorare con la Polizia e decide di circondarsi di quattro dei suoi studenti per portare avanti le indagini: Samuel, Mia, Boris e Valentine.

Nonostante il pieno sostegno del Commissario Rugasira, la collaborazione con la Capitana Delandre si preannuncia però difficile. Le cose si complicano ancora di più quando Louise scopre che Mia è la figlia di Pierre Delaunay e ha violato i server dell’Università per registrarsi e seguire le lezioni della donna che ha contribuito a mandare suo padre in prigione.

Master Crimes, quante puntate sono?

Gli episodi della prima stagione sono in tutto sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda al ritmo di due per volta, per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 27 agosto.

Master Crimes, trailer

"Master crimes", prossimamente su Rai 1 In prima visione assoluta la prima stagione di "Master crimes", la serie tv franco-belga con Muriel Robin nei panni della criminologa Louise Arbus.Prossimamente su Rai1. Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Sunday, August 4, 2024

Master Crimes, creatrice e produttori

La serie tv è stata creata dalla scrittrice Elsa Marpeau, che ha anche scritto l’adattamento francese di Professor T. Master Crimes è una co-produzione franco-belga, co-prodotta da Ugc Fiction, il canale francese TF1, Be-FILMS ed il canale belga RTBF.

Dov’è stato girato Master Crimes?

Le riprese della serie tv si sono svolte principalmente a Parigi e nei pressi della città. L’ufficio della protagonista si trova all’Istituto di Paleontologia Umana; riprese sono state effettuate anche alla Sorbona ed a Place du Panthéon.

Master Crimes, ascolti Belgio e Francia

In Belgio la prima stagione è andata in onda dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, ottenendo una media di circa 370mila telespettatori. In Francia, invece, la serie è stata trasmessa dal 9 al 23 novembre, con una media di 4,5 milioni di persone (share del 25%).

Master Crimes 2 si farà?

Sì, la serie tv è già stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono cominciate a febbraio 2024 a Parigi.

Dove vedere Master Crimes?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Master Crimes in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.