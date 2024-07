Torna Sophie Cross, l’avvocata diventata poliziotta ancora in cerca del figlio scomparso. La seconda stagione, composta da 3 nuovi episodi da 90 minuti, vedrà la protagonista continuare a indagare sulle persone scomparse per cercare di capire cosa sia successo al figlio, insieme al marito poliziotto anche lui. Il thriller psicologico franco-belga è stato girato in Belgio e trasmesso lo scorso anno prima in Belgio e poi anche in Francia su France 3. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nei nuovi episodi.

Sophie Cross 2, la trama delle puntate

Nella prima stagione il pubblico ha potuto conoscere Sophie Cross, tenace avvocata che non riesce a darsi pace dopo la misteriosa scomparsa del figlio di cinque anni. Dopo aver lasciato lo studio legale ed essersi reinventata poliziotta, lavora insieme al marito con l’unico obiettivo di trovare degli indizi per capire cosa sia successo anni prima al figlio. Nel finale della prima stagione di Sophie Cross, l’omicidio di un detective privato si ricollega a un caso di cinque anni prima dove era stata usata la stessa pistola e il capo dei due poliziotti, Gabriel, finisce coinvolto in un’indagine.

Intanto a Sophie era stata mandata una foto di un bambino che potrebbe essere il figlio e riescono a risalire all’area gioco dove era stata scattata. Nei nuovi episodi Sophie e Thomas, dopo aver salvato il giovane Sebastien che era stato rapito da tempo, danno la caccia a Celine Chassagne, la donna che lo teneva prigioniero, convinti che potrebbe avere anche Arthur. La speranza di ritrovare il figlio li accompagnerà mentre affrontano i casi di puntata. Intanto si intensifica la relazione tra Amina e Fred.

Sophie Cross 2, il cast

Confermato il cast della prima stagione di Sophie Cross a partire da Alexia Barlier nei panni di Sophie e Thomas Jouannet in quelli del marito.

Alexia Barlier è Sophie

Thomas Jouannet è Thomas Leclercq

Martin Verso è il piccolo Arthur

Cyril Lecomte è il capitano Gabriel Deville

Mariama Gueye è la tenente Amina Dequesne

Fred Bianconi è Maxime Lecomte

Oussama Kheddam è Fred

Wanja Mues è il medico legale Alexander Brandt

Sophie Cross, quante puntate sono?

La prima stagione è formata da tre puntate da 90 minuti.

Sophie Cross 3 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata per una terza stagione il cui rilascio sembrerebbe previsto nel 2025 in Belgio, Francia e Germania.

Sophie Cross 2, dove la vedo in streaming?

Le puntate in Italia sono in streaming su RaiPlay. La prima stagione non è disponibile

Sophie Cross, dove è stata girata?

Le riprese della prima stagione si erano svolte tra agosto e novembre 2020 (in piena era Covid) in Francia e Belgio tra Ostenda location principale delle riprese, Anversa, Bruges e Bruxelles. La seconda stagione è stata girata allo stesso modo in Belgio.