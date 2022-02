La seconda giornata Sanremese, scossa dalla notizia della morte di Monica Vitti avvenuta oggi 2 febbraio 2022 all’età di 90 anni, avrà in corsa un omaggio per la popolare attrice. L’annuncio è stato dato durante la terza conferenza stampa per la presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo numero 72. I programmi del daytime di Rai 1 vicini alla kermesse canora in questa settimana, hanno parzialmente modificato la loro scaletta fin da quando la notizia è apparsa tra le principali agenzie di stampa.

Oggi è un altro giorno ha aperto con un lungo applauso per ricordare l’attrice scomparsa.

Serena Bortone: “E’ stata la musa di Michelangelo Antonioni, la donna ironica, intelligente, super contemporanea, indipendente. Quanta grinta, forza e sfumature d’intelligenza e di una capacità espressiva. Bellezza rara. Per essere stata la donna che sei stata, noi Monica ti ringraziamo“.

Ed ha approfittato della presenza di Massimo Ranieri, artista in gara al Festival ma anche attore che con Monica Vitti ha lavorato:

Ho avuto il privilegio di conoscerla, 40 anni di amicizia e di conoscenza – afferma parlando con Serena Bortone – non si può immaginare la bellezza di questa donna. Grande simpatia e umanità, l’ho frequentata molto perché nel 1983 facevo un programma che si chiama Barnum e lei assieme a quello che sarebbe stato il futuro marito mi aspettavano a casa loro per cenare.

Ranieri ricorda un aneddoto:

Loro mangiavano, io dopo lo spettacolo andavo a casa loro per giocare a Gin rummy, alle cinque del mattino chi portava a casa 5mila lire aveva fatto il colpaccio, era un modo per stare insieme e parlare. Lei mi chiedeva com’è andato lo spettacolo, si interessava a quello che facevo. Un privilegio e un onore averla conosciuta, lei comunque è qua tra noi.

Durante la giornata sono attese delle modifiche alla programmazione delle altre reti per omaggiare la carriera di Monica Vitti.