E’ il The day after, il giorno del commento alla prima ma anche il giorno in cui gli ascolti saranno uno degli argomenti centrali della terza conferenza stampa del Festival di Sanremo 2022. Le energie saranno rimpinguate dai numeri usciti qualche minuto prima delle 10 di oggi, 2 febbraio 2022, numeri che – a questo punto – dovranno essere quantomeno avvicinati in vista della seconda serata che, tradizionalmente, è quella del ‘calo fisiologico’. La storia ci insegna: la tradizione è stata persino ribaltata, in più si può miracolosamente chiudere una prima serata pochi minuti dopo l’una del mattino.

L’AD Rai Carlo Fuortes intanto ha commentato il risultato d’ascolto della prima serata con una certa soddisfazione:

I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo sono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità dell’impegno di chi lavora da mesi per la preparazione del Festival, per l’estro degli artisti e per le scelte artistiche fatte. E’ un chiaro segnale di netta ripresa della musica italiana e del ruolo che deve avere la tv pubblica nell’intercettare questo fenomeno. Un obiettivo raggiunto attraverso un dialogo tra diverse generazioni e generi artistici che riescono a formare una platea così ampia.

Inoltre, Amadeus insieme al direttore di Rai 1 Stefano Coletta avrà modo di soffermarsi su alcuni aspetti della première, compresa la presenza di Ornella Muti, sui social aspramente criticata per la poca dimestichezza nella conduzione.

Nella seconda serata vedremo Lorena Cesarini ad affiancare Amadeus per la co-conduzione, spazio alla seconda metà degli artisti in gara con gli altri 13 brani da ascoltare.

Anche stasera voteranno i Giornalisti, divisi nelle loro diverse categorie: giuria della carta stampata e tv; giuria delle radio e giuria del web a pari valore: ciascuna peserà, quindi, per 1/3 del totale.

Ospiti della serata Laura Pausini e Checco Zalone (con il ritorno di Fiorello?). In collegamento dalla nave: Ermal Meta.

SANREMO 2022, DIRETTA CONFERENZA STAMPA 2 FEBBRAIO

Appuntamento alle 12 per la diretta in liveblogging della conferenza stampa di Sanremo 2022.