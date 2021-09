Massimo Giletti resta a La7 per altri due anni

Massimo Giletti resta a La7: si sapeva, ma l’ufficialità è arrivata con la firma di un rinnovo biennale del contratto che lega il giornalista alla rete di proprietà di Urbano Cairo e diretta da Andrea Salerno. Con una nota stampa si conferma la prosecuzione del rapporto tra La7 e Giletti , che continuerà a condurre in prima serata Non è l’Arena per altri due anni. Del resto, nonostante il laconico saluto alla fine della scorsa stagione regolare e le voci – ormai tradizionali – di un possibile trasferimento di Giletti in altra sede, già da qualche tempo era chiaro che in autunno lo avremmo rivisto alla guida del suo programma, che debutterà a breve ma in una collocazione diversa dal solito. Come anticipato qualche giorno fa, Non è l’Arena lascia la domenica sera per spostarsi al mercoledì, in quella che fino alla scorsa stagione era la serata di Andrea Purgatori e del suo Atlantide.

“Sento in modo profondo il legame con Cairo che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide”

ha dichiarato Giletti nella nota stampa che ufficializza il rinnovo del contratto. Da parte sua Cairo non lesina complimenti e lodi al giornalista:

“Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.

Dopo la pausa da conduttore musicale a RTL 102,5 Power Hits Estate 2021, dunque, Giletti è pronto a tornare con le sue inchieste e i suoi cavalli di battaglia: ricordiamo che ha chiuso la scorsa stagione di Non è l’Arena con uno speciale su casi di violenza sessuale, in onda il 3 agosto scorso. Vedremo da cosa ripartirà la nuova stagione.